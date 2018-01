Hérault, France

C'est un phénomène rare dans les vignobles languedociens mais qui fait des dégâts en un rien de temps. On appelle ça la gelée noire.

Les 20 et 21 avril dernier, deux épisodes de gelées ont dévasté près de 20. 000 hectares de vignes, allant de Pomerols à Bédarieux, notamment dans la basse vallée de l'Hérault : Pinet, Castelnau de Guers. Egalement une partie du Minervois à la limite de l'Aude.

Certains domaines ont perdu 80% de leurs parcelles. Ce qui explique en partie les faibles récoltes de cette année.

La cave de Pomerols a rentré par exemple moins de 90 000 hectolitres. La plus petite récolte de son histoire. Des feuilles noircies, racornies comme brûlées.

Phénomène rare qui a touché aussi Christian Boineau. Il est viticulteur à Montagnac. Quelques mois plus tard, les vignes ont reverdi mais sans raisin. La cave coopérative a perdu 40% de sa production. Et selon lui le plus dur reste à venir : la petite production n'a pas permis de livrer tous les clients qui sont allés chercher ailleurs et qu'il faudra reconquérir ces prochaines années

A Castelneau de Guers Didier Michel était dans ses vignes quand le gel est arrivé. Avant cela il y avait eu la grêle et la sécheresse. 3 sinistres en 10 mois. La FDSEA en appelle à la responsabilité des viticulteurs : ils ne sont que 15% seulement à être assurés.

La récolte 2017 sera historiquement basse dans l'Hérault : 4 millions d'hectolitres. c'est 800.000 de moins que ces derniers années

