RÉTRO 2019 - La grande Saint-Vincent tournante à Vezelay

Vézelay, France

Pendant presque un an, 200 bénévoles se sont mobilisés pour décorer Vézelay pour accueillir la grande Saint-Vincent Tournante, en 2019. Ils ont confectionnés des fleurs en plastiques ou des grappes de raisin en bouchons. Le jour J tout était prêt pour accueillir les visiteurs. Il n'y avait plus qu'à ouvrir les dix caveaux de dégustation.

La Grande Saint Vincent tournante à Vezelay

Découverte pour les uns, confirmation pour les autres, les vins de Vézelay ont conquis les visiteurs pour le plus grand plaisir des vignerons. Car l'objectif de cette Saint-Vincent c'était bien évidemment de faire connaitre le vin de Vézelay au delà des frontières de la Bourgogne.

Presque un an après, le pari est réussi selon Matthieu Woillez le président du syndicat des vignerons de Vézelay. "Il y a un aujourd'hui un intérêt plus marqué pour le vignoble de Vezelay auprès de la clientèle particulière, donc à la fois plus de vente en direct. Et puis la Saint Vincent a aussi attiré la curiosité des cavistes , restaurateurs et importateurs. Il y a donc aussi sur le marché professionnel, une demande plus forte sur les vins de Vezelay. "

La prochaine grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne sera à Gevrey-Chambertin en Côte-d'Or, les 25 et 26 janvier prochains, en 2020.