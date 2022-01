Réunion de la cellule loup en Corrèze : ce qu'en attend un éleveur qui a déjà perdu 4 bêtes dans des attaques

Haro sur le loup en Corrèze ! La cellule "loup" se réunit ce mardi après-midi à la préfecture à Tulle. Une réunion très attendue par les éleveurs corréziens touchés par de très nombreuses attaques depuis la mi-décembre, quand le premier loup a été aperçu dans le département. Tous réclament des mesures concrètes. à l'image de Vincent Jacquinet, éleveur de 350 brebis à Saint-Yrieix-le-Déjalat dont 4 bêtes ont été tuées en trois attaques ces dernières semaines.

On cherche les carcasses"

Et Vincent Jacquinet avoue qu'il ne se fera jamais à ce spectacle de bêtes totalement dévorées qu'il découvre au petit matin dans ses prés. "Celle du 6 janvier, raconte-t-il, c'était un brebis qui s'était mise à l'écart pour mettre bas. Et au petit matin on a retrouvé le petit agneau qui avait encore le cordon ombilical pas sec et sa mère à côté qui était dévorée". Le petit touché au cou est mort de ses blessures. Depuis Vincent Jacquinet n'est pas serein notamment la nuit et au petit matin. "On ne va plus faire la tournée le matin pour voir ses bêtes et si tout va bien, mais on cherche les carcasses !"

Éliminer ces loups qui ont pris l'habitude d'attaquer des animaux domestiques

Pour se protéger au maximum Vincent Jacquinet a acheté trois chiens de protection et il enferme le plus possible ses bêtes dans des étables entourées de barrières électriques. Mais ce n'est pas durable à son avis. Pour lui une action immédiate est impérative : Il faut tuer ces loups qui s'en prennent aux animaux d'élevages."Ces loups, c'est plus du sauvage quoi ! Ils sont fixés sur des animaux domestiques. Ils n'ont plus rien à faire là. Il faut les éliminer". L'éleveur en revanche souhaite que ce soit fait dans un cadre légal et par des personnes dédiées et habilitées. "Ce n'est pas à l'agriculteur à aller se promener le matin avec son fusil. On n'est pas là pour ça".