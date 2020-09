Revel : les glaces ultra-locales de Caresse et Câline ont le vent en poupe

En 2008, Anne-Sophie Cosson, une agricultrice de 46 ans, s'installe à Revel, sur les balcons de Belledonne, et lance la ferme des glaces. Avec le lait de ses vaches jersiaises et les fruits de son verger, elle fabrique crèmes glacées et sorbets. La marque Caresse et Câline, ultra-locale, séduit !

Avant d’être agricultrice, Anne-Sophie Cosson a été formatrice en BTS gestion et protection de la nature dans les Cévennes. C’est là qu’elle découvre l’agriculture de montagne.

Elle décide de reprendre ses études et passe son diplôme pour pouvoir s’installer, en bio, à Revel, sur les balcons de Belledonne, en 2008, dans une ferme datant du 19e siècle, entourée de 5 hectares de prés et de vergers.

Les vaches jersiaises font le meilleur lait pour les glaces

Elle se lance dans la fabrication de glaces à partir du lait de ses deux vaches, Caresse et Câline, qui vont donner leurs noms à la marque. « Ce sont des Jersiaises, une race que l’on trouve sur l’île anglo-normande de Jersey. Leur lait est le plus crémeux, c’est le meilleur pour fabriquer les crèmes glacées ! Et en plus, elles sont dociles et gentilles !» explique Anne-Sophie, dont les grands yeux bleus pétillent.

Son slogan : de la vache à la glace, du verger au sorbet !

Aujourd’hui, les deux pionnières profitent d’une retraite bien méritées. Elles sont été remplacées par quatre autres jersiaises : Mélodie, Nage, Nabou et Rivière.

Les vaches paissent tranquillement dans leur pré, avant d'être amenées, une fois par jour, dans la salle de traite © Radio France - Véronique Pueyo

Tout est transformé à la ferme, dans le petit labo, attenant à la maison

Le petit labo a été installé près de la maison d’habitation. C’est là que le lait est transformé, pasteurisé, turbiné, conditionné. « Pour les sorbets nous utilisons nos propres fruits : cassis, framboises, groseilles, prunes et les mûres sauvages que l’on cueille sur des ronciers, qui ont le label Ecocert. On dirait la confiture de nos grands-mères. Un régal ! » lance Anne-Sophie de sa voix douce.

La ferme d'Anne-Sophie Cosson est située à 800 mètres d'altitude, sur les balcons de Belledonne © Radio France - Véronique Pueyo

Avec une production annuelle de 7000 litres, Anne-Sophie vend ses glaces à la ferme, mais aussi dans une vingtaine de magasins bios ou de magasins de producteurs, dans l’agglo grenobloise, mais aussi à Voiron et Chambéry. « Nous avons beaucoup travaillé durant le confinement et après. Les gens veulent du local. Mais on ne veut pas grandir plus. On veut rester à taille humaine, proches de nos clients. » affirme Anne-Sophie qui tient à son éthique.

Il y a un moment que l’agricultrice, qui emploie 4 personnes à temps partiel, apprécie particulièrement. C’est lorsque les gens viennent acheter leurs glaces à la ferme, tous les samedis après-midis de Mai à Septembre et qu'elle leur fait vivre son métier de l'intérieur. « On leur propose d’assister à la traite. Ils voient comment on travaille, comment on traite nos animaux dans le respect. Ils nous posent des questions sur notre métier, nos difficultés. C’est très enrichissant ! »

Anne-Sophie Cosson est très proche de ses vaches jersiaises © Radio France - Véronique Pueyo

Les hirondelles sont de retour à la ferme

Et il est vrai qu’il se dégage de la ferme d’Anne-Sophie Cosson un calme et une harmonie entre les humains, les plantes et les animaux. « Je suis heureuse, car les hirondelles qui avaient disparu du paysage sont revenues ! Elles nichent désormais chaque printemps dans la grange. Un vrai bonheur ! »