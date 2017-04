Richelieu : Les asperges arrivent plus tôt que d'habitude

Habituellement, les premières asperges pointent le bout de leur nez fin avril. Mais cette année, la saison a débuté fin mars. Les producteurs de Richelieu sont donc obligés d'envoyer leurs asperges sur le marché un mois plus tôt que d'habitude. Et de se mesurer à la concurrence.

Si les asperges arrivent plus tôt cette année, c'est à cause du climat. 'L'hiver a été rude et le printemps débute par de la chaleur.", explique Dominique Braud, agriculteur. De quoi accélérer la poussée des asperges.

La première conséquence de cette précocité dans la récolte : la concurrence. Les producteurs d'asperges de Touraine sont obligés d'envoyer leurs premières productions sur le marché. Un marché sur lequel se trouvent habituellement début avril les producteurs d'asperges des Landes, et des pays du sud de l'Europe. Et loi du marché oblige : pour être compétitif, il faut baisser les prix. Et même le diviser par deux pour les producteurs de Richelieu : "Chaque année, nous avons des asperges à 8 ou 9 euros le kilo. Là, nous les vendons à 4 ou 5 euros le kilo.", regrette Anthony Bacle, producteur d'asperge à Richelieu.

Moins d'asperges en mai ?

Deuxième conséquence : le pic de production, qui a lieu normalement en mai, se fera cette année en avril. Problème : les producteurs vont se retrouver avec un stock difficile à vendre. "Si il continue de faire chaud comme ça, on aura une énorme production en avril, et une toute petite en mai, alors que la demande est forte en mai et pas en avril."; poursuit Dominique Braud.

Les producteurs du Richelieu sont tous d'accords pour dire qu'ils n'ont jamais vu une récolte aussi précoce.