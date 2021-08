Ringendorf : il écrit sa demande en mariage en grandes lettres dans un champ

"Je me suis toujours dit : ce sera ça, ou ce sera rien". Yannis, exploitant agricole à Ringendorf (Bas-Rhin), n'a pas fait les choses à moitié pour demander sa future femme en mariage. Au volant d'un tracteur et guidé par un ami, il a inscrit sa demande - "Chloé, veux-tu m'épouser ?" - dans un champ de colza.

La pluie a retardé son projet

Quand elle découvre le message, Chloé, exploitante agricole à Kriegsheim n'en revient pas. "Je ne m'y attendais pas du tout. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie." Sa réponse n'est pas faite attendre. "C'était oui, sans hésitation."

Yannis avait le projet en tête depuis plusieurs mois. Mais avant de prendre le tracteur, il a fallu attendre la moisson et une météo plus clémente. "On a fait ça un peu à l'arrache, entre deux épisodes de pluie. Dès qu'il a fait beau, j'ai appelé un copain et on a dit : feu, on y va."

J'ai plein de collègues qui me demandent : Alors ? - Yannis, agriculteur

Il a ensuite demandé à son frère d'amener Chloé en haut d'une colline avec une vue plongeante sur le champ, où il l'attendait, agenouillé, avec la bague de fiançailles. "Je n'ai pas formulé la demande, elle était écrite, alors je me suis dit que ce serait trop."

Depuis les messages de félicitations sont nombreux. "J'ai plein de collègues qui me demandent : "Alors ?" Je ferai mieux de retourner dans le champ pour écrire : "Elle a dit oui", ce serait plus simple."

Le couple se laisse désormais un peu de temps pour fixer une date pour leur union. Mais selon Yannis, "le plus dur est fait".