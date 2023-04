Ripaud : une pépinière de Vendée à l'heure du réchauffement climatique

À l'heure du réchauffement climatique, les jardineries et les pépinières s'adaptent. La tendance est aux arbres et aux plantes moins gourmandes en eau. Dans l'une des plus grandes pépinières de France, Ripaud, à Cheffois en Vendée, plus de mille variétés y sont proposées sur la centaine d'hectares.

ⓘ Publicité

"On propose de plus en plus de plantes qui vont résister aux températures extrêmes", Marc-Henri Doyon

"On propose de plus en plus de plantes qui vont résister à des températures extrêmes et à des durées sans eau de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, raconte Marc-Henri Doyon cogérant de la pépinière, tout ce qui est agaves, opuntias, aloés, hesperaolés". La pépinière propose également des agrumes qui poussent sans difficulté en Pays de la Loire : "Récolter ses mandarines dans son jardin, elles sont excellentes, elles n'ont pas fait plusieurs milliers de km, et elles sont bio".

Yohan, l'un des salariés, et Marc-Henri Doyon, cogérant de la pépinière Ripaud © Radio France - Yves-René Tapon

Le camélia et le rhododendron sont moins tendance, renchérit l'un des 50 salariés que compte la pépinière, Yohan :" L'été dernier, beaucoup rhododendrons ont brûlé. Donc, je pense que l'avenir du rhododendron est par chez nous un peu compromis, même sur la Vendée. C'est notre devoir d'orienter un peu les gens sur de nouvelles espèces différentes de plantes".

"On a toujours eu ce souci de récupérer les eaux de drainage", Marc-Henri Doyon

Depuis 1954 et son fondateur Joseph Ripaud, la pépinière a toujours été sensible au problème de l'eau :"L'eau, c'est la vie. On a toujours eu ce souci de récupérer les eaux de drainage et tout ce qu'on arrose. La pépinière est en pente, en bas, et en bas des pentes, on a fait des bassins pour récupérer l'eau. Maintenant, on souhaite aller plus loin. On va désormais sur des nouvelles technologies pour économiser l'eau. On fait des essais sur de l'eau structurée, ça crée une sorte de turbine qui recrée les cascades qui existaient dans la nature pour que l'eau arrive à mieux pénétrer dans l'eau. L'objectif, c'est d'économiser jusqu'à 30 % d'eau grâce à ces techniques" conclut Marc-Henri Doyon.

Les agrumes résistants au froid et à la chaleur sont de plus en plus conseillés © Radio France - Yves-René Tapon

loading

loading