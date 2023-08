Risque d'isolement par la marée : "Commencez à remonter 20 minutes avant la basse mer !"

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord et la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ont mené ce vendredi une opération de sensibilisation du public sur le risque d'isolement par la marée à Agon-Coutainville, mais aussi à la Pointe d'Agon et du côté de la Cabanor à Blainville-sur-Mer.

L'unité littorale des affaires maritimes, l'office français de la biodiversité , la gendarmerie maritime, la brigade nautique de Granville et la gendarmerie d'Agon étaient mobilisés : une vingtaine d'agents sont partis à la rencontre des pêcheurs à pied. Pendant près de deux heures et demi, ils ont renseigné près de 430 personnes.

Des consignes à répéter

" Connaissez-vous l'heure de marée ? Et Le numéro des secours ?" Sur l'estran, Morgan Garnaud, chef de l'unité littorale des affaires maritimes questionne Jocelyne, qui a l'habitude de venir pêcher non loin de l'école de voile d'Agon-Coutainville, avec ses petits-enfants. "A 20 minutes de l'heure de basse mer, commencez à rebrousser chemin car la marée ne remonte pas de la même manière sur toute la plage".

"On conseille aussi aux gens de bien regarder la météo avant de partir, d*'informer un proche** du lieu où ils vont pêcher et de l'heure à laquelle ils vont rentrer et puis de mettre des vêtements voyants car s'ils sont pris dans la brume, c'est plus simple pour les repérer*." Les agents martèlent aussi le numéro des secours en mer, pas toujours connu des pêcheurs à pied : le 196.

Depuis le début de l'année, une centaine de personnes isolées par la marée ont été secourues sur la zone du CROSS Jobourg © Radio France - Lucie Thuillet

Déjà une centaine de personnes secourues

"Il y a encore tous les ans de nombreux isolés par la marée, qui conduisent à mettre en oeuvre des opérations de sauvetage. Depuis le début de l'année, il y a déjà eu 32 interventions coordonnées par le CROSS Jobourg, sur la zone qui va de la baie du Mont Saint Michel au cap d'Antifer et qui ont permis de secourir une centaine de personnes isolées par la marée" explique Anna Milesi, chef du service mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche.