RN147 : près de Poitiers, des terres agricoles menacées par le projet d'autoroute sur l'axe Poitiers-Limoges

Quel avenir pour la route nationale 147 ? C'est toute la question alors qu'une concertation publique est en cours jusqu'au 20 mars. Deux projets sont sur la table pour l'axe Poitiers-Limoges pour faire baisser le temps de trajet et réduire le trafic. Il y a une première version qui prévoit l'aménagement de la nationale avec des portions 2X2 voies et une autre qui est une version toute autoroute sur 110 kilomètres.

Des agriculteurs de la Vienne sont fermement opposés à cette dernière option. Certains se sont regroupés au sein de l'association "Acidde", Association de Citoyens Indépendants Déterminés à Défendre leur Environnement. Elle estime que sur tout le tracé Poitiers-Limoges, 800 hectares vont disparaître s'il y a bien une autoroute.

Au moins dix hectares perdus

Eric Sabourin a une exploitation à Sèvres-Anxaumont, près de Poitiers et il fait justement partie de ces agriculteurs qui vont perdre une partie de leurs terres. Il fait pousser du blé, du maïs, du colza sur près de 200 hectares. La parcelle en danger à cause de ce projet d'autoroute fait dix hectares.

"Il y a de ce côté la route de Chauvigny, et un fuseau va couper les champs, en travers ici, pour déboucher dans les bois donc soit en traversant la forêt, soit en démolissant jusqu'à dix maisons pour pouvoir passer", décrit-il.

Des projets contrecarrés sur les terres familiales

Tout va être bétonné, c'est donc du chiffre d'affaires en moins. Il parle même de dix autres hectares perdus, il s'agit de la surface coincée entre l'autoroute et la route de Chauvigny qui va être inaccessible. Il y a aussi des conséquences pour son fils qui avait un projet d'exploitation laitière sur les terres familiales.

"J'étais prêt à déposer des permis de construire pour des bâtiments agricoles sur ces parcelles, et forcément, la consultation pour l'autoroute m'a fait arrêter ce projet. On a donc été obligés de revoir complètement notre copie, on va essayer de rester près de chez nous mais on va être obligé d'aller ailleurs", explique Eric Sabourin.

D'après lui, l'avenir de l'agriculture est en jeu. D'autres jeunes qui voulaient s'installer dans le secteur ont même abandonné l'idée. Dans la Vienne, la prochaine réunion publique au sujet de l'avenir de la RN147 a lieu le 1er mars, à Nieuil l’Espoir.