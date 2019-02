Une fermier de 82 ans passe la main à la jeune génération au Salon de l'Agriculture

Manche, France

Ils ont près de 60 ans d'écart mais ils partagent la même passion : la pomme, dans tous ses états. Roland Venisse 82 ans, va bientôt céder sa ferme cidricole du Centre-Manche à Louis de Thezy, 24 ans. Il va reprendre la production de cidre, pommeau, vinaigre de cidre et Calvados, installée depuis 1976.

Et il faut dire que le jeune homme part sur de bonnes bases : la Ferme de la Butte à La Meurdraquière vient de remporter la médaille d'or au concours général agricole du Salon de l'Agriculture pour son pommeau 5 ans d'âge. "Ca fait plaisir", dit Roland, tout sourire. "On a eu des médailles, mais jamais en or ! On finit bien !"

Louis est en période de "parrainage" jusqu'en septembre : "ça permet d'apprendre le métier, sur la partie production et commercialisation. Je suis Roland sur l'exploitation, tous les jours je vois le cycle de production. Et il y a toute une partie administrative qui prend pas mal de temps."

Le jeune homme est diplômé en ingénierie agro-alimentaire et en finance bancaire et gestion de patrimoine. "Mais la banque c'est pas fait pour moi, j'ai besoin de grands espaces ! J'ai donc un peu dévié ma trajectoire. Mes parents sont du milieu agricole, et leur exploitation de lait est à côté des vergers de Roland qui voulait les céder. C'était donc une bonne opportunité."

Il lui reste quelques mois avant de reprendre les rênes de l'exploitation, mais Louis a déjà pris quelques initiatives : il a enrichi la page Facebook, et est en train de créer un compte sur Instagram et Twitter. L'autre grand projet et de finir la conversion en Agriculture Biologique.