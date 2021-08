À Gillonay, un exploitant en lice pour un trophée de jeunes agriculteurs

Romain Poureau élève 200 brebis et 230 poules pondeuses

Situé à Gillonay, l'exploitation de Romain Poureau se veut diversifiée. Il y a d'abord sa truie, Rosette et ses 11 porcelets nés récemment. Lui qui a toujours voulu avoir des cochons, il a réalisé son rêve pour ses trente ans. Son exploitation de 52 hectares compte aussi une dizaine de lapins, 200 brebis et autant de poules pondeuses. Il développe son activité de vente directe et produit tout en bio.

Romain Poureau n'est pas issu du monde agricole mais c'est un domaine qui l'a toujours attiré, "depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé aller voir mon voisin qui avait un tracteur, j'adore la cuisine, les produits fermiers, j'ai fait dix années de salariat en tant qu'inséminateur agricole et ensuite je me suis lancé dans cette aventure en 2019."

Accompagner les personnes en situation de handicap mental

En reprenant cette exploitation, il a également accepté le partenariat avec l'association Bercail Paysan. Chaque jour, il accueille 8 personnes en situation de handicap mental qui viennent travailler à ses côtés. "Ce projet associatif m'a encore plus donné envie de reprendre la ferme. Je me suis dit que c'est ce qui fera la différence. J'ai envie que mes produits ne soient pas que des produits bio, je veux qu'ils aient des externalités positives sur notre environnement naturel et social. Cette association représente des familles qui ont réussi à faire accueillir leur enfants dans des belles conditions, la ferme c'est une activité qui fonctionne très bien auprès des personnes en situation de handicap mental."

Quotidiennement, les participants nourrissent les animaux, nettoient les cages des lapins, s'occupent de leur reproduction, ramassent les œufs des poules, les noix et les légumes, nettoient les pondoirs, comptent le nombre d'œufs et bien d'autres tâches de la ferme. Ils sont d'une aide précieuse pour Romain.

Le concours : un moyen de se faire connaître

Romain Poureau fait partie des dix finalistes du concours Graines d'Agriculteurs 2021. Créé par Terres Innovantes, le fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs et soutenu par le ministère de l'agriculture. Il récompense les jeunes agriculteurs nouvellement installés. Cette année, l'édition a pour thème la solidarité et l'entraide. À la clé, une dotation de 3 000 € pour développer leur projet. La remise des prix se tiendra à Corbières du 10 au 12 septembre 2021.

Vous pouvez voter pour Romain Poureau sur le site suivant : http://www\.demainjeseraipaysan\.fr/