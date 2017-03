Rosés de Provence : une année 2017 pleine de promesses après les records de 2016

Les beaux jours sont de retour... et le rosé de Provence aussi ! Grâce à une qualité toujours à la hausse, il connaît un succès chaque année un peu plus fou. 176 millions de bouteilles vendues l'année dernière !

Côtes de Provence, Coteaux d’Aix, et Coteaux Varois : ces trois appellations des vins rosés de Provence ont représenté 1,44 milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2016 ! C'est 9% de plus que l’année précédente, et surtout un bond de 60% en 5 ans ! La vente en grandes surfaces contribue très largement à cette bonne santé.

Bond des exportations

Cette hausse spectaculaire s’explique aussi par la progression des exportations : + 23 % de en un an. Le rosé provençal plaît beaucoup aux Etats-Unis, premier pays importateur, suivi du Royaume Uni, et de la Belgique. Cette forte demande explique l'augmentation des prix : + 3 % en moyenne l'année dernière.

"La qualité de nos rosés est en hausse constante depuis 20 ans. Leur belle couleur alliée à la magie de la Provence font qu'ils sont devenus une valeur sûre et non plus un simple phénomène de mode", Alain Bacino, président du Comité Interprofessionel des Vins de Provence

Les producteurs optimistes

Autre bonne nouvelle : les autres producteurs de rosé en France ont décidé de se recentrer sur le vin rouge et le vin blanc, des couleurs plus conformes à leur identité. Du coup, ça laisse encore plus de place aux rosés de Provence ! L’année 2017 s’annonce donc sous les meilleurs auspices.