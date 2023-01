Rue des Isles, Hérel : quel projet pour le port de Granville ?

En 2019, le conseil départemental de la Manche a présenté un projet de développement des ports de Granville en quatre phases : la réorganisation du bassin à flot, l'extension du port de Hérel, l'agrandissement du chantier naval et l'aménagement de la rue des Isles c'est-à-dire le terre-plein central dont le projet est confié à la SAS Port de Granville.

Le projet imaginé par SAS Port Granville, vu depuis la rue des Juifs - SAS Port Granville

L'aménageur a revu son projet et une nouvelle version a été présentée en octobre 2022 , sur un périmètre plus restreint. Il n'est plus question aujourd'hui de centre des congrès, ni de transfert du cinéma ou du casino.

Le schéma du projet de construction de la rue des Isles à Granville © Radio France - Lucie Thuillet

Outre les services portuaires, le projet prévoit la création d'un hôtel de 80 chambres, de restaurants et cafés, d'une salle polyvalente, de parkings avec 500 places de stationnement, de locaux pour les entreprises et commerces du nautisme mais aussi d'autres locaux intitulés "entreprises et commerces". Il y aura un cheminement piétonnier avec une promenade en belvédère. Le calendrier prévisionnel table sur des travaux de 2024 à 2027.

La SAS Port Granville a mené depuis octobre une consultation du public à travers des marches, des stands sur les marchés et une réunion publique le 18 janvier : elle a reçu 200 contributions.

La répartition des activités dans le projet de construction de la rue des Isles porté par SAS Port Granville. - SAS Port Granville

Des projets " indissociables"

Ce projet privé d'aménagement de la rue des Isles semble donc avancer. Mais quid du projet associé, celui de la modernisation et l'extension du port de plaisance de Hérel, projet présenté en 2019 par le Département de la Manche ? L'un devait financer en partie l'autre. Le conseil départemental de la Manche reste aujourd'hui silencieux et se veut maître "de ses temps de communication".

Mais dans le Granvillais, ce flou suscite beaucoup d'interrogations, que ce soit de la part des riverains face aux constructions envisagées, de la part de plusieurs associations comme l'APPG qui dénonce "un projet commercial et non portuaire" et de la part des entreprises qui travaillent déjà sur le site.

Eric Varin, créateur et patron de la Voilerie granvillaise © Radio France - Lucie Thuillet

Rue des Isles, restaurateurs et commerçants dans le flou

"On nous dit qu'on va nous construire des beaux bâtiments. Mais sera-t-on propriétaire ? Locataire? On n'en sait rien. Et on nous ne donne pas les prix", déplore Eric Varin, de la Voilerie granvillaise, qui préside de l'association granvillaise des professionnels du nautisme. Sur cette question, l'aménageur SAS Port Granville assure que cela sera conforme "au prix du marché" mais impossible d'être plus précis "tant qu'on ne connait pas le coût exact de l'aménagement global".

Christophe Béquet restaurateur sur le port de Granville © Radio France - Lucie Thuillet

Inquiétude aussi du côté des restaurateurs de la rue des Isles : "Qu'est ce qu'on va devenir ? On nous a dit seulement verbalement qu'on était prioritaire dans les nouveaux locaux. Et puis, est-ce que ce projet va vraiment aller au bout ? Notre droit à travailler sur ce domaine du port de plaisance arrive à expiration en décembre 2023. On parle de nous accorder cinq ans de plus mais il y a aussi la question des travaux qui vont durer trois ans. Même notre personnel s'en inquiète. Et le Département n'est pas présent quand il y a des réunions, comme celle organisée par l'aménageur le 18 janvier !" s'agace Christophe Béquet, du restaurant Le Ponton.

Cette absence de réponse du Département inquiète et nourrit la colère : "J'ai l'impression, lance Eric Varin, que le Département veut garder la vente des bijoux de famille mais pas faire les dépenses".

Nils Hédouin premier adjoint et Gilles Ménard maire de Granville © Radio France - Lucie Thuillet

Face au silence, c'est l'aménageur qui tente de rassurer

Ce sont pour nous des projets indissociables, insiste le maire de Granville Gilles Ménard : "L'aménagement de la rue des Isles ne pourra se faire que si, en parallèle, le projet de modernisation portuaire se fait également". "Il faudrait que le conseil départemental, lui aussi, viennent discuter avec les Granvillais. Le flou nourrit les craintes" ajoute le premier adjoint Nils Hedouin.

Des études sont en cours, assure l'aménageur qui est le seul à apporter des précisions pour le moment. "Des études techniques, plus compliquées que pour les bâtiments, explique Philippe Delatronchette. Normalement dans les mois qui viennent, les préoccupations par rapport au projet du Département devraient se dissiper." Et il précise que "le Département a prévu de réaliser une concertation en 2023."