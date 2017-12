Rungis, France

Il suffit d’interroger les professionnels du secteur pour se rendre compte de l’impact de la grippe aviaire sur la vente de foie-gras. La baisse de volume est conséquente : entre 30 et 40% de foie-gras en moins cette année. "Tout le monde ne pourra pas être servi, il va manquer à peu près 30% de la production, c’est énorme" commente Dominique Martin, présidente du syndicat des grossistes de volaille. Par conséquent, les prix vont augmenter, "le foie gras sera forcément plus cher cette année, entre 25 et 30% d’augmentation".

La pénurie incite à la créativité

Si la hausse des prix est une conséquence directe de la baisse de production de foie-gras, les professionnels du secteur estiment que les cuisiniers et tous ceux qui vont préparer le réveillon vont devoir innover. Pour Florence Hardy qui dirige la société Médélys, spécialisée dans les produits gastronomiques, "l’usage du foie gras va changer avec des portions moins grande et puis des mixtes et là, c’est la qualité des chefs qui va compter, pour inventer d’autres recettes".

Il en manque encore plus à l’étranger

Cette pénurie de foie-gras (40% de baisse pour la production française) est la même partout dans le monde. Frédéric Masse dirige la société du même nom et précise qu’"il en manque encore plus à l’étranger. Le phénomène est mondial et il ne faut surtout pas dire que les étrangers sont mauvais. A l’étranger comme en France, il y a des bons et de mauvais producteurs".

Une pénurie positive pour l’évolution du secteur

Enfin la pénurie de foie-gras et la hausse des prix va permettre, selon Frédéric Masse de faire évoluer le secteur. "Les prix, aujourd’hui, qui ont augmenté de 30 à 40 % ne sont même pas au niveau des prix que pratiquaient mes parents ou grands-parents il y a 20 ou 30 ans. Les prix étaient tombés trop bas et c’est plutôt un réajustement qui est positif pour nos producteurs".