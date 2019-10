"Ras le bol du agribashing", les agriculteurs du Grand Est vont bloquer des routes ce mardi 8 octobre

"France, veux-tu encore de tes paysans?" interrogent dans un communiqué les agriculteurs de la FRSEA et des Jeunes Agriculteurs du Grand Est. Ils vont organiser ce mardi 8 octobre des opérations de blocage des principaux axes routiers de la région.

Grand Est, France

Le mot d'ordre est national, les agriculteurs de la FRSEA (Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles) et les Jeunes Agriculteurs du Grand Est vont se mobiliser ce mardi 8 octobre. Ils veulent bloquer les principaux axes routiers de toute la région Grand Est de 11 heures à 14 heures.

Les agriculteurs posent cette question "France, veux-tu encore de tes paysans ?"

Dans un communiqué, les professionnels confient "le fardeau est lourd et s'alourdit chaque jour", "Ras le bol" ! Ras le bol , expliquent-ils d'être "agressés dans notre métier, l'agribashing est quotidien". La FRSEA et les Jeunes agriculteurs dénoncent "l'inertie de l'Etat, son manque d'écoute et d'attention. Comment être aussi dédaigneux vis-à-vis de son agriculture en acceptant les accords de libre-échange tout en renforçant les normes environnementales en France".

Selon les syndicats agricoles, cette action du mardi 8 octobre est "un coup de semonce" pour dénoncer "l'agribashing, les surtranspositions et les accords de libre échange" . "Il est urgent, ajoutent-ils, d'entendre le cri de désespoir d l'agriculture et de ses hommes".