"S'abstenir, c'est un risque" La FNSEA du Grand Est appelle les agriculteurs à voter

A cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle, le syndicat agricole appelle les agriculteurs à voter. La FNSEA qui tout en affirmant l'importance de l'UE, rappelle que le futur Président de la République devra en priorité faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur métier.

Sans donner de consigne de vote et sans s'engager derrière tel ou tel candidat, la FNSEA tient malgré tout à s'investir dans la campagne pour l'élection présidentielle, en appelant ses adhérents à se rendre aux urnes. "Je pense qu'on doit accomplir notre devoir de citoyen", explique Hervé Lapie, président du syndicat agricole dans la Marne et en Grand Est, qui insiste : "Généralement les agriculteurs votent massivement, ce sont des gens qui s'impliquent, mais il ne faut pas faire de l'abstention le grand vainqueur".

Un pacte entre producteurs et consommateurs

Pour Hervé Lapie, "l'agriculture est à un tournant". A ses yeux, l'objectif doit être de retrouver la première place européenne (l'agriculture française occupe aujourd'hui le 5ème rang) et pour cela, il imagine "un programme ambitieux pour l'agriculture et nos territoires" et rappelle que l'agriculture emploie 15% des actifs en France. Hervé Lapie appelle le futur Président de la République à rétablir des relations commerciales au sein des professions afin que les agriculteurs soient mieux rémunérés. "Il faut une meilleure répartition des marges pour que les agriculteurs vivent dignement". Il appuie son propos avec ce chiffre : aujourd'hui 100 euros consommés par un client, c'est 8 euros dans la poche de l'agriculteur. Les consommateurs ont donc un rôle à jouer : "On n'a pas à rougir de ce que l'on produit, mais il faut retrouver un pacte entre les producteurs et les consommateurs, qu'ils partagent à nouveau les mêmes valeurs", explique le président de la FNSEA dans la Marne et en Grand Est.

L'Europe, toujours indispensable

Dans la course à l'Elysée, plusieurs candidats ont fait de la sortie de l'Union européenne un axe essentiel de leur programme. Pour les agriculteurs, cela signifierait se priver des 13 milliards d'euros d'aides de la Politique Agricole Commune (PAC). "L'agriculture a montré que l'Europe pouvait faire une politique de cohésion et elle pourrait faire référence pour d'autres politiques comme la défense par exemple", explique Hervé Lapie, qui reconnaît simplement qu'il faut améliorer les choses "Le repli sur soi serait dangereux".