S'installer en agriculture sans trop s'endetter, en louant des hectares à Terre de Liens

Elie Manier exploite des terres louées par l'association Terre de Liens, au hameau de Moulery à Thury. Il y fait cultiver des légumes et des céréales, en bio.

Avec le froid qui s'installe dans l'Yonne, Elie Manier protège ses jeunes pousses de salades sous des vitres, fermées. La terre est aussi chauffée. Ce qui ne les immunise pas contre quelques souris, venus manger plusieurs jeunes pousses. Le chat du propriétaire des lieux est là pour les faire déguerpir.

Propriétaire, ou plutôt locataire. Elie Manier est paysan ici depuis 12 ans, et paye chaque année un loyer, 2 000 euros, à l'association Terres de Liens. C'est elle qui est propriétaire de ces 35 hectares de plants de salades, choux, melons, framboises, herbes aromatiques, et céréales.

35 hectares achetés par l'association

Quand Elie Manier a cherché à s'installer, en 2010, après une première expérience réussie dans l'Yonne, le maraîcher et céréalier est tombé sur cette ferme abandonnée du hameau de Moulery, à Thury. Il contacte alors Terre de Liens, et propose de transformer cette ancienne exploitation de vaches laitières en terres cultivables en bio, couplé d'une vente en circuits courts, directe, de paniers de produits dans le département. Ce qu'il pratique toujours aujourd'hui, via son site paniers-de-saison.com .

La foncière de l'association propose aux épargnants qui le souhaitent, sur son site internet , d'investir, placer une partie de leurs économies. Elie Manier communique également sur son projet. Les 84 000 euros nécessaires à l'achat des terres sont réunis. Terre de Liens les acquièrent et les loue à Elie.

Sous ses serres, Elie Manier cultive des salades, des tomates, des melons, selon la saison. © Radio France - Thomas Giraudeau

"Je dois respecter un certain cahier des charges : produire en bio, ne pas arracher les haies, et des contrôleurs de Terre de Liens peuvent passer à l'improviste pour voir si l'on respecte bien les règles", explique l'agriculteur. "Mais rien de très contraignant pour nous", précise-t-il, "car cela correspond à notre modèle de production."

Pas de banque

Elie Manier aurait pu financer autrement son installation, en souscrivant un prêt auprès de sa banque. Cela lui aurait permis d'être propriétaire des 35 hectares, et, au terme du remboursement du prêt, de pouvoir potentiellement les vendre. Mais en étant associé avec Terre de Liens, "je suis sûr que si je venais à disparaître, et de toute façon au moment où viendra la transmission des terres, elles seront louées à de jeunes agriculteurs qui feront eux aussi obligatoirement du bio."

Pour eux, explique le maraîcher et céréalier aujourd'hui âgé de 43 ans, "cela peut être difficile de s'installer car l'investissement de départ est très élevé, entre le foncier et les bâtiments. Là, ils n'auront que les bâtiments à acquérir, puisque les terres leur seront louées."

C'est aussi une façon pour Elie Manier de s'assurer que ces 35 hectares n'atterrissent pas dans "de mauvaises mains". Celles de sociétés agricoles financiarisées, très éloignées du monde paysan, qui y construisent parfois des méga-fermes fournissant l'agroindustrie. Selon un rapport publié le 27 février par Terre de Liens, elles posséderaient 10% des terres cultivées en France.