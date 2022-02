Sables-d'Olonne : un dauphin mort exhibé sur le Remblai pour alerter sur la pêche accidentelle de ces animaux

Jusqu'à 10.000 dauphins meurent chaque année dans le Golfe de Gascogne après avoir été capturés accidentellement dans des filets de pêche, selon l'ONG de défense de la vie marine Sea Shepherd. Pour alerter sur ce phénomène, des militants ont organisé une action ce lundi 14 février, aux Sables-d'Olonne, en Vendée. Ils ont exposé un dauphin mort sur la très passante promenade du Remblai.

Le dauphin déposé sur un drap blanc a été retrouvé mort sur une plage de Saint-Hilaire-de-Riez, à une trentaine de kilomètres des Sables-d'Olonne. La nageoire dorsale est coupée et il y a encore du sang au niveau de la tête.

Ça fait de la peine.

Françoise et Nathalie, en pleine promenade, s'arrêtent juste devant l'animal. "C'est vrai que ça fait de la peine, c'est dur, on y est forcément sensibles. Je suis stupéfaite en même temps de voir cela, un dauphin comme ça sur le Remblai", décrivent-elles.

Damien, un militant de Sea Shepherd, va discuter avec deux autres passants, Alain et Monique. Il veut leur expliquer qu'ils ont aussi un rôle à jouer. "Si on mange du poisson, on peut regarder comment il est pris, si c'est au filet, il ne faut pas le prendre parce que le bar pêché au filet par exemple, c'est cautionner l'hécatombe de dauphins", explique ce militant.

Plus de dauphin dans le Golfe de Gascogne d'ici 20 ans selon l'ONG

Malgré tout, pour Alain, ce n'est pas aussi simple. "Les poissonniers ne vont pas nous le dire, et même s'ils ont l'obligation de nous le dire, ce n'est pas évident de demander ça quand on est devant le marchand", répond ce passant.

L'ONG milite également pour l'arrêt de la pêche aux périodes où les dauphins sont très présents dans le Golfe de Gascogne, notamment pendant une bonne partie de l'hiver. D'après Sea Shepherd, si rien n'est fait, il n'y aura plus de dauphin dans le Golfe de Gascogne d'ici 20 ans.

Les militants qui ont réalisé cette action ont été verbalisés par la police pour détention d'espèce protégée.