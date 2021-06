Sabotages de tanks à lait dans le Calvados et l'Orne : une enquête ouverte

"Tous les jours, le lait de 5.000 exploitations agricoles de l'ex Basse-Normandie est analysé en laboratoire. Il arrive qu'il soit testé positif aux antibiotiques, mais il est très difficile de savoir s'il s'agit d'une erreur ou d'un acte malveillant", explique Alain Le Boulanger, délégué régional grand-Ouest à la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière.

Et c'est justement la question que se posent les gendarmes en charge de l'enquête sur d'éventuels sabotages de tanks à lait. En avril dernier, le lait de 5 fermes dans le Bocage virois (Calvados) et d'une ferme dans l'Orne, a été testé positif aux antibiotiques, sans avoir d'explications.

Certains agriculteurs sont sûrs qu'il s'agit d'actes malveillants, notamment après avoir retrouvé des sachets d'antibiotiques au sol, et ont porté plainte.

Des pertes financières

"Un matin, j'ai remarqué que le saut qui était toujours sur mon tank à lait avait été déplacé, et que le tank était ouvert. Cela m'a paru étrange, mais c'est une semaine après quand on m'a dit que mon lait était contaminé que j'ai compris. On vit dans un monde de jaloux, c'est malheureux. Mais _j'ai dû jeter 2 tanks, et j'ai perdu 6.000 euros_, c'est ce qui m'embête le plus", témoigne Mickael Vivier, éleveur depuis 15 ans, en GAEC avec son père à Coulonces, près de Vire.

La Chambre d'Agriculture de Normandie a alerté tous les éleveurs sur ces soupçons de sabotage de tanks à lait. Ils ont reçu des SMS avec quelques consignes, notamment signaler tout comportement suspect près de leur exploitation à la gendarmerie, fermer à clé la pièce où est stocké le tank et mettre les antibiotiques dans un lieu sécurisé.

Vigilance mais pas paranoïa

"A ma connaissance, c'est une affaire inédite. Autant d'exploitations touchées dans le même secteur, c'est quand même étonnant. On ne peut pas parler d'un voisin qui voudrait se venger", explique Philippe Marie, responsable de la filière lait à la FDSEA Calvados.

Pour le moment, l'enquête est toujours en cours. De son côté, Alain Le Boulanger, de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière, conseille d'être vigilant, mais de ne pas sombrer dans la paranoïa. "Rien ne prouve qu'il s'agit d'actes malveillants pour le moment".