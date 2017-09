Saint-Agrève capitale des fromages d'Auvergne Rhône-Alpes ce week-end

C'est une première : Fromaniac, un concours régional des fromages, était organisé à Saint-Agrève en Ardèche ce dimanche. Près de 150 fromages ont été dégustés par une centaine de jurés, des Saint-Nectaires, des picodons, des tomes de brebis... et quatre trophées ont été décernés.

Le paradis du fromage était en Ardèche ce dimanche. A Saint-Agrève, se tenait le tout premier concours régional des fromages Auvergne-Rhône Alpes.

Fromaniac réunissait sous un même toit 148 fromages dégustés par une centaine de jurés dont la crème de la crème : les champions du monde des fromagers 2015 et 2017 : Fabien Degoulet et Nathalie Vanhaver .

Une centaine de jurés ont dégusté pendant deux heures près de 150 fromages © Radio France - SC

Picondons, Salers, tomes de brebis ... les dégustations ont duré plus de deux heures, à l'issue de celles-ci, des médailles pouvaient être décernées au gré des coups de cœur allant du bronze à l'or. Parmi toutes ces médailles, une deuxième dégustation a eu lieu pour décerner quatre trophées.

Meilleur fromage de vache de la région : Saint-Nectaire du Gaec de Chananeilles dans le Puy-de-Dôme.

Meilleur fromage de chèvre de la région : Gaec de La Chaize dans la Loire.

Meilleur fromage de brebis de la région : fromagerie Gerentes en Haute Loire.

Meilleur fromage innovant de la région : fromagerie Cardot avec sa tome de vache aromatisée fenouil.

Dans le jury, des célébrités du milieu comme Nathalie Vanhaver, championne du monde des fromagers 2017 et son homologue de 2015 Fabien Degoulet. La Belge Nathalie Vanhaver rappelle que la croûte et l'odeur du fromage sont les premières étapes de la dégustation d'un fromage et permette de jauger l'affinage, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là : "c'est comme avec une personne, il ne faut pas s'arrêter à son aspect extérieur!" s'amuse la championne du monde, "le goût est essentiel pour juger un fromage".

Les médailles sont attribuées en fonction des coups de cœur, les commentaires des jurés permettent d'aider les producteurs à s'améliorer © Radio France - SC

L'objectif de ce concours n'est pas de multiplier les médailles déjà assez nombreuses sur les étales des fromagers, mais de faire connaître la multitude de fromages de la région et aider les éleveurs rappelle l'organisatrice Elodie Marinho, éleveuse de vaches et de chèvres à Mars.

"Les producteurs qui sont inscrits ont besoin de conseils, ce n'est pas qu'une médaille c'est aussi des commentaires qu'il y a derrière, le jury est composé de professionnels, de fromagers crémiers, de producteurs mais aussi de consommateurs et leurs retours vont les aider à aller plus haut à faire encore mieux qu'ils ne font déjà".

Une deuxième dégustation des fromages médaillés a lieu pour décerner les trophées. Ici les champions du monde des fromagers 2015 (Fabien Degoulet) et 2017 (Nathalie Vanhaver) en plein préparatifs © Radio France - SC

"Une médaille permet de savoir si on fait bien ou si on fait pas bien, c'est une belle reconnaissance !" - Catherine Reynaud artisan fromager

Catherine Reynaud est artisan fromager à Saint-Michel-sur-Savasse en Drôme des collines, elle saute de joie parce qu'elle vient d'obtenir une médaille d'argent pour sa tome au lait de vache aux graines de fenouil: "c'est une reconnaissance cette médaille, cela permet de savoir si on fait bien ou si on fait pas bien !". Elle obtiendra plus tard le trophée du meilleur fromage innovant (voir ci-dessus).

Les coups de cœur des jurés doivent se préparer à de grands voyages. Fabien Degoulet, champion du monde des fromagers en 2015, tient une boutique à Tokyo au Japon et devinez sur quoi il a flashé ? un picodon 100% made in Drôme.