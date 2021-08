Été compliqué pour les maraîchers franciliens en raison de la météo. L'humidité et la fraîcheur ont favorisé le développement du mildiou, un champignon ravageur pour les légumes d'été. Dans la ferme urbaine Zone Sensible à Saint-Denis, il s'est particulièrement attaqué aux tomates.

Saint-Denis : été calamiteux pour les tomates à cause de la météo et des champignons

"C'est une année limite calamiteuse !" À la ferme urbaine Zone Sensible à Saint-Denis, les aléas climatiques ont durement impacté les légumes et les fruits, en particulier les tomates, tous cultivés sur un hectare de terrain. La principale production de l'été a été dévastée par le mildiou, un champignon dont le développement a été favorisé par l'humidité et la fraîcheur des trois derniers mois.

Le mildiou un champignon ravageur

"C'est l'été le plus pourri depuis 15 ans au niveau de l'humidité !" Coco, agricultrice bénévole à la ferme est catégorique. En quinze ans, il n'a jamais autant plu que cet été. "Et puis nous n'avons pas ou très peu eu de rayons de soleil, sauf une petite semaine début août". Des conditions idéales pour le mildiou qui s'est propagé sur la majorité des pieds de tomates dans les trois serres de la ferme.

Cette serre produit 25% de ce qu'elle produirait en temps normal

Le champignon s'attaque aux feuilles des pieds de tomates et pour éviter qu'il se développe davantage, il faut retirer toutes les feuilles mortes. Et à la ferme Zone sensible, gérée par l'association le Parti poétique, tout est fait à la main. "C'est beaucoup de temps de travail de taille, de nettoyage, il faut retirer toutes les feuilles et tous les pieds touchés" explique Marie Hézard, maraîchère au Parti poétique.

Il faut enlever toute les feuilles mortes à la main. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Augmentation des prix

Par conséquent les prix augmentent pour les restaurateurs à qui sont vendus les fleurs et les légumes cultivés sur place. "Une tomate bio que je vendais d'habitude aux alentours de 3,60 euros - 4 euros le kilo, elles passent à 5 euros voire 5,60 euros pour essayer de limiter et de combler la perte". Franck Ponthier est chef maraîcher à la ferme Zone Sensible.

"Concrètement au lieu d'avoir 10 tomates on en a qu'une." Les 70% restant de la production de la ferme sont donnés à des associations, des universités et des centres d'hébergement.