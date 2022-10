Saint-Fargeau reçoit le championnat de France de pêche au coup pour la première fois

Le championnat de France de pêche au coup a lieu dans l'Yonne cette année au lac du Bourdon à Saint-Fargeau. Depuis vendredi 31 septembre et jusqu'au dimanche 2 octobre, 45 pêcheurs parmi les meilleurs du pays, s'affrontent pour tenter de remporter le trophée.

Le principe est simple, chaque jour il y a une manche de quatre heures. À la fin de chaque manche il y a une pesée et c'est celui qui a pêché le plus de kilos de poissons qui remporte la manche. La somme des trois manches désigne le vainqueur.

Seuls les coachs peuvent venir voir les participants au bord du lac lors du championnat de France de pêche au coup à Saint-Fargeau © Radio France - Eloïse Roger

Sur place il y a le coin buvette avec les spectateurs venus pour l'occasion mais sinon c'est la concentration qui prime. Vincent est le coach de Romain, l'un des 45 participants. "Je suis allé le voir il y a à peine un quart d'heure, il a pris quelques jolis poissons. On verra pour le reste, il reste encore du temps." C'est la première participation de son poulain au championnat de France. Vincent se dit motivé, ils sont venus en équipe, avec un van floqué et un petit barnum pour s'abriter. "C'est quand même très compliqué, _le niveau est haut_", concède-t-il.

Des concurrents de très haut niveau

C'est vrai qu'il y a des sérieux concurrents ce week-end. Les pêcheurs qui ont réussi à se qualifier pour le championnat sont des grands noms de la pêche française et ils sont venus de tout l'hexagone pour pouvoir participer à ce concours sur le lac du Bourdon. Juste à côté de Vincent, il y a Jean. Pêcheur professionnel depuis 1974, six fois champion du monde dans plusieurs catégories mais aujourd'hui il ne pêche, il coach trois jeunes participants dont Maxime, vice-champion de France l'année dernière et membre de l'équipe de France. "Maxime, le premier jour, il a pêché 512 poissons. C'es l'équivalent de plus de deux poissons à la minute, pour un total de 15 kg et il est arrivé 5ème de son secteur."

Championnat de France de pêche au coup à Saint-Fargeau, au lac du Bourdon © Radio France - Eloïse Roger

En effet, les 45 pêcheurs sont répartis par groupes de 15 autour du lac. Dans le secteur d'à côté, c'est tout aussi calme et sérieux. Il y a toujours les vans avec tout l'équipement dedans, les petites tentes pour abriter les coachs et les équipe et puis les pêcheurs installés à leur poste au bord de l'eau, seuls les coachs ont le droit d'aller leur parler.

La pêche, une histoire de famille

Beaucoup sont venus en famille, c'est le cas des Caudin. La pêche, chez eux, se transmet de génération en génération. Evelyne, la mère, est dans le van, elle compte de loin les poissons que son fils, Alexandre, pêche. "C'est important de venir tous ensemble, on a tous un rôle, moi je fais l'intendance", sourit-elle. Gilles, le père, coach son fils de 29 ans. "Alexandre fait partie de l'équipe de France de pêche. C'est un garçon très calme, il sait ce qu'il a à faire. Si je vois des techniques de pêche qu'on pourrait essayer je lui dis mais sinon je le laisse faire", dit-il, confiant.

Difficile d'accéder aux pêcheurs tant ils sont concentrés mais Alexandre a tout de même accepter de dire quelques mots. "On est en plein dans le match, au bout de deux heures j'ai environ 150 poissons, dit-il en sortant sortant sa canne à pêche de l'eau avec un petit poisson au bout. Il faut vraiment se battre jusqu'au bout et en attraper le plus possible."

Alexandre Caudin est l'un des 45 participants au championnat de France de pêche au coup à Saint-Fargeau, au lac du Bourdon © Radio France - Eloïse Roger

Le lac du Bourdon, un bonheur pour les pêcheurs

Le lac est reconnu de tous pour sa grande qualité piscicole. "Ici on peut pêcher un peu de tout. De la friture, du gardon, de la brème, des poissons-chats, quelques perches, en face vous pouvez apercevoir des pêcheurs de carpes. Il y a également beaucoup de carnassiers, des brochets, des sandres, c'est vraiment un lac qui est complet au niveau population de poissons, déclare fièrement Thierry Armand, le président de la fédération de pêche au coup de l'Yonne. C'est aussi très valorisant pour le département. Au-delà du lac, les gens qui viennent pour le championnat dorment dans les gîtes aux alentours, se restaurent ici. _Le concours draine 150 à 200 personnes_."

La fédération envisage de labelliser, l'année prochaine le lac du Bourdon comme "parcours national de pêche au coup de compétition". Il pourra, par la suite, accueillir des championnats internationaux.

Les résultats seront connus à 17h30 dimanche 2 octobre.