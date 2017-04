Saint-Grégoire : les Jeunes Agriculteurs contrôlent l'origine des produits

Depuis le 1er avril, il y a du nouveau sur les étiquettes des produits à base de viande ou de lait. L'origine doit être précisée dès qu'elle représente plus de 8% du produit. Le syndicat des Jeunes agriculteurs a voulu vérifier au Leclerc de Saint Grégoire si la nouvelle loi était respectée.

Direction le rayon produits transformés. C'est là souvent que le bât blesse niveau étiquetage. Et effectivement, les jeunes agriculteurs tombent rapidement sur un produit non conforme.Thomas Vivien tient une barquette de boulettes de viande : "là c'est typique, l'origine de la viande, c'est marqué "UE ou hors UE", donc soit fait en Europe, soit dans le reste du monde, c'est très précis, s'étrangle-t-il ironiquement, niveau traçabilité, on a des doutes, on peut même se demander si c'est vraiment de la viande de moutons". Car ce qui a motivé les Jeunes Agriculteurs, c'est le scandale de la viande de cheval : "on s'aperçoit que tous les scandales sanitaires de ce genre, ça nous fait perdre énormément de consommateurs. Sans compter les vidéos de L214..."

Des consommateurs qu'ils tentent donc de rassurer. Emmanuel fait les courses avec son garçon de 3 ans dans le cadis. Il fait déjà très attention à l'origine des produits : "Je considère que ma carte bleue, c'est un peu comme un bulletin de vote, explique ce papa trentenaire, chaque fois que j'achète un produit, je fais une démarche pour tel ou tel type d'agriculture".

Ce fromage est conforme puisque l'origine du lait et des autres produits d'affinage est indiquée. Il y a même le nom de la fromagerie. © Radio France - Théo Hetsch

Entre deux tracts, les jeunes agricultures continuent de répertorier des produits. Et il y en a un paquet. Plusieurs marques ne sont aux normes, comme Maître Coq ou Père Dodu. Les agriculteurs demandent finalement à parler à un responsable du rayon. "Tout ce qui est au porc, ça va, lui expliquent-il, c'est plus au niveau du rayon merguez et produits transformés qu'il y a des progrès à faire". Le chef de rayon note les produits incriminés et promet de s'y pencher.

L'enseigne risque jusqu'à 1 500 euros d'amende pour chaque produit non conforme