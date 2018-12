Saint-Lô : les agriculteurs manifestent pour que le gouvernement "accélère" sur la loi alimentation

Une centaine d'agriculteurs ont manifesté à l'appel des syndicats FDSEA et JA devant la préfecture de Saint-Lô jeudi 14 décembre au soir, pour que la loi Alimentation soit appliquée plus rapidement. Invités, les députés de la majorité étaient aux abonnés absents.

Saint-Lô, France

"Cela fait un an qu'on travaille, la démocratie participative, on a donné", explique François Rihouet, le président des Jeunes Agriculteurs (JA) de la Manche. En tête de cortège ce jeudi 14 décembre au soir, il a mené une centaine d'agriculteurs devant la préfecture de la Manche. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, pour demander au gouvernement "d'accélérer" sur la mise en oeuvre de la loi Alimentation, qui doit assurer un meilleur revenu aux agriculteurs. Ils ont été reçus par le préfet de la Manche.

Vu le contexte, on s'est engagés auprès de la préfecture pour que la manifestation se déroule dans le calme"

Les ordonnances devant réhausser notamment les seuils de revente à perte et encadrer les promotions ont été dans un premier temps repoussés par le gouvernement à cause du mouvement des gilets jaunes. Les agriculteurs sont descendus dans la rue pour "maintenir la pression" et "dire au gouvernement que ça urge".

Des ordonnances qui arrivent trop tard ?

Une première ordonnance a été adoptée ce mardi, "mais le timing devient très serré", explique François Rihouet des JA : "On nous sort des ordonnances qui ne sont pas du tout dans le timing qu'on voulait. Par exemple sur la hausse du seuil de revente à perte".

On nous dit : les décrets seront pris pour une application fin janvier. Mais c'est tout de suite qu'on en a besoin : les négociations entre nos industriels et les centrales d'achat pour fixer les prix, elles se font en ce moment !"

Selon lui, ça risque d'être trop tard, "les distributeurs, on les connaît, ils vont se mettre d'accord tout de suite et encore repousser d'un an la plus-value que le gouvernement a promis aux agriculteurs".

L'absence très remarquée du député et ex-ministre Stéphane Travert

Les agriculteurs avaient invité les députés de la Manche à venir les rencontrer lors de cette manifestation. Aucun n'est venu. Certains, comme Philippe Gosselin (LR) et Bertrand Sorre (LREM) s'étaient excusés à l'avance. D'autres, comme Stéphane Travert, étaient aux abonnés absents : "Je suis très déçu", confie Pascal Férey, président de la Chambre d'agriculture, présent à la manifestation.

Je suis très déçu. Un ancien ministre de l'Agriculture et député du Valognais qui ne vient pas, qui reste bien au chaud chez lui, ça nous oblige à aller chez lui"

"La loi de finance qui sera votée pour le 18 décembre contient la RPD, la taxe sur les produits phytosanitaires, et c'est Stéphane Travert, en tant que ministre qui l'a instaurée", poursuit Pascal Férey. "On va lui demander des comptes maintenant à ce garçon. On l'a soutenu, s'il n'a même pas la reconnaissance du ventre, c'est la France d'en haut contre les petits paysans. On ira donc lui demander un rendez-vous chez lui, à sa permanence parlementaire".