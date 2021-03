Saint-Malo : les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques dévalisés en quelques minutes

Mardi 2 mars, pour la deuxième fois de la semaine, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques se sont retrouvés sur l'esplanade de la Bourse à Saint-Malo pour vendre leur pêche du jour. Pendant quatre jours, le gestionnaire du port de Saint-Malo, Edeis, les a autorisés à vendre en direct aux consommateurs et c'est un succès.

"On a un peu plus de 500 kilos pour cette vente," explique Nathalie Tilly "C'est une bonne opportunité parce que jusqu'en décembre on n'a pas eu trop de mal à en écouler mais sans la restauration et les collectivités c'est bien plus compliqué," confie la commerçante dont le fils et le mari partent en mer.

Trois euros le kilo de Saint-Jacques

La vente a commencé vers 15h et quelques dizaines de minutes plus tard, il ne restait déjà plus grand chose sur les trois étals présents cet après-midi. "C'est un vrai succès," se réjouit Jannick Laurenti présente pendant les quatre jours. Elle est venue de Saint-Méloir-des-Ondes avec deux de ses pêcheurs. "On a 700 kilos aujourd'hui et hier on a vendu 920 kilos en moins de deux heures. Les gens sont présents parce qu'ils savent que les produits sont frais et que le prix est très raisonnable."

La coquille Saint-Jacques bien charnue vendue par la famille Laurenti. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les vendeurs se sont mis d'accord pour vendre leurs coquilles au même prix."Trois euros le kilo, il y a au moins une dizaine d'années que je n'ai pas vu des Saint-Jacques à ce prix là," confie Jean qui se définit lui-même comme un grand consommateur. Il a opté pour une dizaine de kilos. "C'est un produit d'exception ! Je vais en congeler pour en servir dans les prochains mois quand la saison sera terminée."

De son côté, Yvonne repart avec 10 kilos de coquilles. "Je viens ici pour me faire plaisir et pour soutenir les pêcheurs parce qu'ils en ont besoin. Il faut faire travailler les gens du coin, c'est important. C'est aussi un achat par solidarité."

Cette vente va se poursuivre mercredi 3 mars et jeudi 4 mars sur l’esplanade de la Bourse près de la porte de Dinan. La vente commence dès 15h. Ne soyez pas en retard !