Saint-Mars-de-Coutais : les agriculteurs remettent en question la culture intensive

Après plusieurs crises successives, l'agriculture est forcée de se réinventer. Au-delà des questions économiques, il y a aussi celles qui touchent à l'environnement et à notre façon de produire. À Saint-Mars-de-Coutais, des agricultrices se sont tournées vers le bio, un secteur en pleine expansion.

Le monde de l'agriculture traverse plusieurs bouleversements. Pendant des années, on a poussé les paysans à s'endetter pour investir dans des structures plus grosses, pour avoir plus de bêtes, pour plus de rendement et plus de revenus afin de nourrir la population. Mais aujourd'hui en France, c'est une agriculture sous perfusion qui tente de survivre grâce aux subventions européennes. Pour mieux vivre de leur travail, certains agriculteurs ont décidé de se lancer dans le bio où les prix plus élevés d'au moins 15 à 20%. La Loire-Atlantique est ainsi devenue le troisième département le plus bio de France. Exemple dans une exploitation de Saint-Mars-de-Coutais. C'est la sixième arrêt de notre "train des législatives".

A droite, Patricia (en orange) et Cendrine (derrière le tréteau) ouvrent les portes de leur ferme tous les mardis pour une vente en direct © Radio France - Thomas Schnell

Le bio, c'est un choix économique, mais c'est aussi un engagement environnemental pour les agricultrices de la ferme Les Jardins de la coccinelle à Saint-Mars-de-Coutais. Auparavant, Cendrine et Patricia travaillaient dans la finance, un milieu qui ne convenait pas à leurs valeurs. Après plusieurs années de bons et loyaux services, elles décident de tout quitter pour devenir maraîchères. Leur exploitation existe depuis maintenant sept ans et produit exclusivement du bio. Les deux femmes souhaitent s'éloigner de l'agriculture intensive pour revenir à une agriculture à taille humaine, où les fruits et légumes sont vendus en circuit-court. Pour cela, elles font de la vente directe une fois par semaine sur leur exploitation et le reste sur les marchés du coin.

On veut laisser une terre qui pourra encore servir aux prochaines générations

Leur entreprise correspond à leur aspiration, celle de cultiver des produits sains pour le corps et pour la planète. Lorsqu'on parle avec elle des élections législatives, elles émettent un souhait pour nos futurs députés : faire de l'agriculture bio ou raisonnée la norme. Elles sont en collaboration avec les autres exploitations bio autour du lac de Grand-Lieu. Ensemble les agriculteurs demandent à Emmanuel Macron "d'entendre leur urgence" et de mettre rapidement en place un nouvelle politique agricole durable.

Le bio, la solution pour vivre dignement de l'agriculture

Les fruits et légumes bio sont cultivés dans cette petite exploitation d'à peine moins de 2 hectares. C'est la volonté des deux associées de travailler dans une petite structure. Elles ont moins d'investissements à faire, ce qui leur permet d'en tirer plus de bénéfices. Elles se dégagent un salaire de 1.200 euros chacune, c'est assez rare dans le milieu où près de 4 agriculteurs sur 10 gagnent moins de 350 euros par mois.

