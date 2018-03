Près de 80 personnes ont bloqué le tournage du film "L'Odysée du loup", ce mardi après-midi, à Saint-May, en Drôme provençale. Les éleveurs dénoncent un "docu-fiction de propagande" et une "provocation" ; le réalisateur réfute ses accusations et va tourner dans une autre commune.

L'équipe du docu-fiction "L'Odysée du loup" n'a pas pu tourner, ce mardi après-midi, à Saint-May. Des éleveurs ont bloqué le pont pour accéder à la petite commune (43 habitants) de Drôme provençale.

"Une provocation" pour les éleveurs

Ces éleveurs et leurs soutiens ont manifesté leur colère sur le pont de Saint-May puis devant la mairie du petit village. Ils dénoncent "une provocation" et "un film de propagande pro loup". La plupart des manifestants ont subi des attaques de loup dans leurs troupeaux et disent ne pas comprendre la décision du maire d'autoriser deux jours de tournage pour ce docu-fiction intitulé "L'Odysée du loup".

"Nos bêtes meurent à cause du loup, on est à bout et on voit débarquer un film sur le loup c'est insupportable" explique Sébastien Bonnevie, éleveur. "On les empêche de travailler, de réaliser leur film mais nous aussi le loup nous empêche de travailler et tue nos bêtes".

Banderole des éleveurs qui ont manifesté à Saint-May ce mardi. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Je soutiens les éleveurs et je comprends leur problématique avec le loup mais là il s'agit d'un film familial ; ça n'a rien à voir, ils se trompent de combat" explique le maire de Saint-May, Jean-Marc Bouvier, qui a discuté avec les manifestants devant sa mairie pendant une vingtaine de minutes.

Le réalisateur regrette cette opposition

Le réalisateur de ce docu-fiction, Vincent Steiger dit regretter cette opposition. Ce mardi après-midi, il a renoncé à tourner à Saint-May devant l'opposition des éleveurs. Avec son équipe, il est allé dans une autre petite commune de Drôme provençale pour réaliser des plans.

"_Ce n'est pas du tout un film militant ou politique_, ce n'est même pas un film sur le loup mais avec des loups, c'est un docu-fiction sur la place de la faune sauvage dans l'Europe d'aujourd'hui" explique le réalisateur. L'équipe du film a déjà rencontré une forte opposition de certains éleveurs et chasseurs en France, notamment à Embrun dans les Hautes-Alpes.

Plusieurs loups élevés en captivité sont filmés dans ce docu-fiction. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Le loup reste un super prédateur et je le montre comme tel et d'ailleurs certains éleveurs nous ont aidé dans la réalisation d'une séquence d'attaque de loup et je montre la peine immense des bergers" insiste Vincent Steiger. "L'Odysée du loup" doit être diffusé à Noël prochain sur France 2, le tournage est presque terminé. L'équipe du film, présente en Drôme provençale depuis une dizaine de jours, a également réalisé des plans dans le nord du département, dans le Vercors.