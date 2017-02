Saint-Nicolas-de-Bourgueil : Chez les Amirault, on est vigneron de père en fils depuis au moins 180 ans !

L'appellation Saint-Nicolas-de-Bourgueil fête ses 80 ans cette année et c'est au Salon de l'agriculture qu'elle a décidé de déboucher les bouteilles de Saint-Nicolas ! C'est à cette occasion que France Bleu Touraine dresse le portrait d'une famille de vignerons.

L'AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil tient un stand porte de Versailles à Paris, lieu du salon de l'agriculture, où le syndicat des vignerons de l'appellation propose une dégustation des millésimes 2005 et 2014. Une manière de célébrer l'évènement.

A Saint-Nicolas-de-Bourgueil, l'histoire de la famille Amirault avec la vigne ne remonte pas seulement à 1937, date de naissance de l'AOC, elle est aussi vieille que la maison plantée en plein coeur de la commune et qui date de 1830 ! Depuis cette date, chez les Amirault, on est donc vigneron de père en fils. Avant la génération de Thierry Amirault, les pères n'ont eu que des fils uniques qui chacun leur tour se sont retrouvés à la tête de l'exploitation. C'est donc naturellement que son tour venu, Thierry a lui aussi repris le flambeau.

"C'était inné, les grands parents paternels et maternels étaient vignerons, les réunions de famille on ne parlait que de ça, le vin, les vignes, l'état des vignes. C'était automatique, je me posais pas de question" - Thierry Amirault

Thierry a appris auprès de son père, il a ensuite transmis son savoir à son frère Xavier, de 15 ans son cadet. Pour ce dernier, c'est de cette façon que le travail de la vigne continue, et surtout évolue.

"Il y a une ligne droite qui est claire, c'est un domaine patrimonial qu'on veut entretenir et préserver. Mais après, il y a différentes routes que l'on prend, il y a la partie humaine qui peut être différente d'un domaine à un autre car il n'est pas dirigé par la même personne, avec des décisions qui se reflètent dans le vin à la fin" - Xavier Amirault

Principal changement d'ailleurs, depuis 2008 le domaine est passé en culture biologique. L'avoir fait évoluer jusqu'à aujourd'hui, c'est sa "meilleure satisfaction" dit Thierry. A qui passera ensuite le relais ? Il y a six petits enfants, pas un ne semble intéressé pour le moment mais Thierry et Xavier l'assurent avec confiance. "On prépare le domaine pour qu'il soit prêt à être transmis".