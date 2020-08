Saint-Nicolas-de-Port : à Végafruit " la moitié des mirabelles récoltées est transformée "

Dans les ateliers de Végafruits à Saint-Nicolas-De-Port, environ une mirabelle sur deux part sur les étales. L'autre est soit surgelée ou broyée. La moitié des fruits récoltées est transformée pour la fabrication de produits à base de mirabelle. Compote, confiture, le fruit phare des lorrains est présent dans ces produits incontournables.

Deux ateliers de transformation

Avec un atelier de surgélation ouvert en 2003 et un atelier de production de purée de fruits inaugurés en 2014, la coopérative agricole joue aussi sur le tableau des fruits transformés.

" On est très attentifs à ce qui se passe sur le marché des fruits transformés. On va voir nos clients pour leur dire qu'on est présents et que la mirabelle de Lorraine peut être mise partout "

Résultat des courses, la mirabelle est désormais présente dans les produits laitiers. Un client de végafruits a d'ailleurs intégré la mirabelle dans du fromage blanc pour bébé.