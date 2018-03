Saint-Orens-de-Gameville, France

Dans un communiqué du 1er mars, la mairie de Saint-Orens, prévient ses administrés de la présence d’un lieutenant de louveterie sur le territoire communal. Son rôle ? Endiguer la prolifération de sangliers et d'autres nuisibles en bordure de ville. Depuis quatre ans Jean-François fait cela bénévolement et il n’avait eu de problème jusqu’ici.

Un bénévole menacé

Ces trois dernières semaines ont été difficiles pour lui "Pendant une intervention de nuit on a rayé ma voiture personnelle avec un tournevis, on a saccagé mes piège, on m’a menacé et cela rendaient mes missions impossibles. Cela peut-être n’importe qui mais là on a passé un gap, s’en prendre à nos bien, cela devient grave et je ne veux que ça empire" explique le bénévole. Depuis le 1er mars, il a démissionné.

Nombreuses sont les traces de sangliers dans le quartier et notamment dans les jardins © Corbis - Stéphane Garcia

Une présence de sangliers importante

Il faut dire que les habitants des quartiers bordant le bois du bousquet sont habitués à voir des sangliers. "On les voit partout et tous les jours. Les parents avec sept ou huit petits, ils mettent une jolie pagaille sur la pelouse dans le jardin. Il va falloir faire quelque chose forcément, mais il y a longtemps que cela aurait dû être fait" explique Serge, 73 ans, favorable à l’éradication de ces animaux. D’autres sont plus mesurés ou même opposés à cela. "Déjà le côté « nuisible » me gêne un peu. Ce n’est pas au premier inconvénient qu'il faut de suite se braquer et vouloir éteindre cette espèce des alentours toulousains, d’autant que l’on piétine son environnement" argumente Stéphane.

Les travaux autour du quartier sont nombreux, "peut-être que cela excite les sangliers qui voient perdre leur espace de vie", raconte un habitant © Radio France - Stéphane Garcia

La mairie rappelle que c’est illégal

C'est pour cela que la maire Dominique Faure a relayé un message dans la boite aux lettres de tous ses administrés. "L'idée est de dire que les personnes qui aimeraient que nous ne touchions pas à ces sangliers, nous sommes dans notre devoir que de sécuriser les enfants, les familles, les cyclistes, les motocyclistes et les voitures. Nous avons déjà eu des accidents", prévient l’édile. La mairie qui envisage de déposer plainte si de tels actes avaient, de nouveau, lieu. Un nouveau lieutenant de louveterie devrait arriver dans les jours qui viennent pour s’occuper de Saint-Orens.