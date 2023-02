Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : Loutre, une vache Nantaise au Salon de l'Agriculture

Le Salon International de l'Agriculture ouvre ses portes au public ce samedi à Paris. La race de la vache Nantaise y est représentée par Loutre, une vache âgée de 8 ans, élevée par Christophe Sorin, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en Loire-Atlantique. Son fils, Émilien, bichonne Loutre depuis près d'un mois avec douches, brossages, promenades et entrainement pour la préparer à déambuler sur la moquette rouge des allées du Salon. "Elle est douce, curieuse, à l'écoute. Elle ne bouge pas, on peut la caresser. Je l'aime vraiment beaucoup" raconte Émilien. Loutre s'appelle ainsi parce que Christophe Sorin est aussi Conservateur de la Réserve de Grand-Lieu et donc toutes ses vaches portent le nom d'une espèce du marais.

ⓘ Publicité

Christophe Sorin et son fils Émilien avec Loutre, la représentante de la vache Nantaise au Salon de l'agriculture © Radio France - Bertrand Pidance

Un race sauvée in extrémis

Reconnaissable à sa robe de couleur crème et à ses cornes en forme de lyre, la vache Nantaise a failli disparaitre. Le cheptel est monté jusqu'à 150.000 bêtes avant de chuter à 50 dans les années 70. Aujourd'hui, on en compte 1.200, principalement en Loire-Atlantique. La Nantaise est une race plutôt à viande. De plus en plus de restaurateurs s'y intéressent pour sa chair "persillée".

Des vaches écolos

Christophe Sorin est à la fois Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale du Lac de Grand-Lieu et gérant de la ferme du Grand-Bonhomme. Son troupeau, de près de 60 vaches, entretient les prairies des 650 hectares de la Réserve gérée par la Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique. "Ce sont de super-tondeuses à quatre pattes !", explique en souriant Christophe Sorin. L'éleveur et Conservateur de la Réserve explique : "Écologiquement, c'est génial pour le marais. Le pâturage est une des meilleures méthodes d'entretien du marais. Les Nantaises sont des vaches écologiques. Elles ont besoin d'un système très herbagé avec des haies, beaucoup de prairies. Vous mangez un kilo de viande de Nantaise, vous stockez deux kilos de carbone !".