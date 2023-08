Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : pluie et grisaille, sale temps pour les tomates et les concombres

Depuis plusieurs semaines, il fait un temps à manger des poireaux plutôt que les traditionnelles salades fraîches de l'été. Une situation difficile à gérer pour les maraîchers nantais, d'abord parce qu'ils ont plus de mal à faire pousser leurs fruits, mais aussi parce que les tomates et les concombres n'ont pas vraiment la côte auprès des clients. Résultat, les ventes s'effondrent.

ⓘ Publicité

Avec le manque de soleil, les concombres poussent plus lentement et sont moins gros. © Radio France - Leïla Méchaouri

Comme un jour sans fin, la pluie tombe sur l'une des grandes serres de Philippe Nolleau, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. "Encore une journée de plus, qui ressemble à celle d'hier. Et celle d'avant-hier. Et peut-être celle de demain aussi", résume le maraîcher. Dans son exploitation de trois hectares, les concombres et les tomates souffrent du mauvais temps et surtout du manque de lumière. Ils poussent plus lentement. "Actuellement, on devrait être, entre la floraison et la récolte, à 45 jours à peu près. Là, on va peut-être rallonger de deux, trois, voire quatre jours", explique Philippe Nolleau.

Les prix chutent

En début de semaine, l'agriculteur récoltait environ 20.000 fruits par jour. Il n'en est plus qu'à 13.000 jeudi 3 août. Moins de rendement, mais aussi des fruits moins gros et que les clients boudent, toujours à cause de la météo. En conséquence, les prix s'écroulent : moins 15 % sur les concombres par rapport au mois de juin dans cette exploitation, et une baisse de 40 % enregistrée sur le prix des tomates. "Les tomates, c'est sûr qu'on les vend à perte, souligne le maraîcher, mais on n'a pas d'autre choix que de les ramasser et les expédier."

Philippe Nolleau garde le sourire malgré tout. Des étés maussades, l'agriculteur en a vu d'autres en 20 ans. Et si le soleil revient en août et en septembre, il a encore l'espoir de faire une bonne saison.