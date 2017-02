La Saint-Vincent du Chablisien : faire la fête pour oublier une année noire dans les vignes

La Saint-Vincent tournante du Chablisien revient cette année avec deux jours de festivités à Poilly-sur-Serein. Ce week-end, les viticulteurs du Chablisien feront la fête pour tenter d’oublier la triste année qui vient de s’écouler dans les vignes suite aux intempéries.

Les producteurs de vin de Chablis sont prêts pour faire la fête. Cette année, la Saint-Vincent tournante du Chablisien s’installe à Poilly-sur-Serein, à dix minutes de Chablis. L’occasion d’aller découvrir le savoir-faire des viticulteurs passionnés qui font la renommée de notre département. L'occasion aussi de leur témoigner notre soutien après une année très difficile à cause des intempéries.

49ème édition de la Saint-Vincent du Chablisien

Après une édition 2016 décalée, du fait de la grande Saint-Vincent de Bourgogne qui s'est déroulée à Irancy, la Saint-Vincent du Chablisien reprend sa route et pose ses valises à Poilly-sur-Serein, village qui avait déjà accueilli les festivités en 1996.

Comment venir à Poilly-sur-Serein

On a fait un gros effort au niveau des caisses pour que les gens puissent acheter leur verre et leurs tickets restauration et qu’ils n’aient pas à faire la queue. - Thibault Malaquin, président du comité d'organisation

Grâce aux deux ans de préparation, tout est fin prêt pour accueillir les visiteurs. Les caveaux sont chauffés, il y aura des places assises pour tout le monde et pour éviter les files d’attentes, un kit 1 verre + 15 tickets de restauration a été mis en place pour dimanche midi.

Oublier une mauvaise année viticole

Comme dans beaucoup de vignobles icaunais, les récoltes de 2016 à Poilly-sur-Serein ont été maigres. Heureusement, grâce à l’année de décalage, les viticulteurs pourront servir une cuvée Saint-Vincent de deux ans d’âge.

Le plus important, pour Thibault Malaquin, c’est de s’organiser et surtout de ne jamais se laisser abattre : « on a connu les aléas climatiques cette année mais au cœur du village, on est resté uni. On s’est retrouvé et on s’est maintenu le moral ». Après la pluie vient le beau temps : voilà le nouveau mot d'ordre dans les vignes du Chablisien.

France Bleu Auxerre sera en direct de la Saint-Vincent du Chablisien, dimanche 5 février, de 10 heures à midi.

Le programme de la Saint-Vincent du Chablisien 2017

Télécharger le plan du village ici

Samedi 4 février:

12h00 : Ouverture d’un caveau de dégustation et de restauration

20h30 -1h30 : Bal de la Saint-Vincent animé par l’orchestre Mosaique 89

Dimanche 5 février: