Sainte-Alvère : 23.7 kg de truffes pour le premier marché de la saison

Ce sera désormais l'un des rendez-vous hebdomadaires des trufficulteurs de Dordogne. Jusqu'au mois de février, c'est sur cette place de la commune de Sainte-Alvère que se tiendra chaque semaine le marché aux truffes. Evidemment, comme à chaque début de saison "les quantités sont limitées mais il y en aura plus chaque semaine jusqu'au début du mois de février" confie l'un des contrôleurs qualité.

Pour cette première journée 23.7 kg ont été vendu, un peu moins de 4 kg ont été refusé par les contrôleurs qualité du marché.

C'est à 10 heures, et pas une seconde avant, que les amateurs et les quelques professionnels ont pu débuter leurs achats, exceptionnellement à l'extérieur et non pas dans la halle comme les années précédentes.