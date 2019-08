Saintes : 250 à 300 saisonniers recherchés pour la cueillette des pommes

Saintes, France

250 à 300 postes de saisonniers sont à pourvoir pour la cueillette des pommes à partir de la fin août autour de Saintes en Charente-Maritime. Les trois principaux producteurs lancent leur campagne de recrutement dans les jours qui viennent :

Le mercredi 7 août de 13h30 à 19h chez le producteur Pascal Gazeau, 90 chemin des souches 17 100 saintes. la cueillette des pommes se fera sur les communes de Saintes et Chaniers.

L e Vendredi 9 aout de 8h à 12h et de 17h à 19h chez Saintonge Fruitière, 145 rue Saint Gilles 17 810 Pessines . Les exploitations se trouvent sur la commune de Pessines

Lundi 26 août de 9h à 11h30 et de 14h à 16h aux Vergers des 4 V, Route de Saint Jean d'Angély, la vieille verrerie, le Douet.

Les candidats doivent se présenter avec un CV à jour, une carte d'identité et leurs carte d'assuré social ou de MSA.

De plus en plus de difficultés pour trouver des saisonniers

La Charente-Maritime n'est pas un gros département producteur de pomme, la récolte représente 1% à peine de la production nationale. Et avec la Charente, les besoins en saisonniers ne dépassent pas 400 personnesmais les arboriculteurs ont de plus en plus de mal à recruter des cueilleurs. D'abord parce que la région produit essentiellement des Belchard, une variété qui a un pic de récolte, pendant 4 semaines en octobre, au lieu d'avoir une production qui s'étale de la fin aout à début novembre, et que les saisonniers ne peuvent plus cumuler avec les vendanges qui se font quasi entièrement de manière mécanique. Ensuite parce que la récolte a lieu à l'automne, en septembre et octobre, et qu'elle doit se faire qu'il pleuve ou qu'il vente. "Il faut vraiment récolter au bon moment" confirme Pascal Gazeau, le producteur saintais. "Sinon on peut avoir une sur-maturité des fruits, et des fruits qui se détériorent à la conservation".

30% de cueilleurs étrangers

Pour être sûr que les cueilleurs seront disponibles au moment où les pommes seront à maturité, les producteurs des deux Charentes font appel à des travailleurs européens espagnols ou roumains. "Pour nous c'est un peu nouveau, les autres régions de productions cueillent essentiellement avec de la main d'oeuvre d'origine étrangère" reconnait Daniel Sauvaitre, producteur de pomme charentais et président national du syndicat des producteurs de pommes et poires. "la proportion augmente, on envisage d'être à 30% de travailleurs étrangers, des travailleurs qui, parce qu'ils ont fait un long trajet s'obligent à être au travail qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse froid".