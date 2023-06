Saison des foins : la récolte débute bien en Sarthe

La récolte du foin est un élément particulièrement critique pour les éleveurs de chevaux puisqu'il constitue la majeure partie de leur alimentation ; ils peuvent en ingérer près de 14 à 16h par jour. Alors pour économiser les frais d'achats de foin et en maîtriser la qualité, Hervé et Sophie Dugué de l'écurie Equi-libre Couparie à Courcemont ont fait le choix de produire eux-mêmes leur foin.

ⓘ Publicité

Maîtriser les coûts et la qualité de l'alimentation

Pour Hervé et Sophie Dugué, faire son foin était une évidence. Cela permet de nourrir les 70 chevaux présents dans leur écurie, sans avoir besoin d'acheter du foin. Une façon de rendre accessible leur écurie, qui devrait augmenter radicalement ses coûts si ce n'était pas le cas.

Autre avantage, et pas des moindres, faire son foin permet de contrôler la qualité de l'alimentation des chevaux. Hervé récolte des prairies naturelles où il laisse les plantes s'installer selon leur bon vouloir, mais il sème aussi certaines prairies avec des légumineuses comme la luzerne, le trèfle ou le lotier et des graminées comme du dactyle ou la fétuque. Il peut ainsi créer son foin idéal, pour nourrir ses poulains de façon idéale : "On apporte des minéraux, du calcium, du magnésium à la parcelle pour qu'on retrouve ces éléments dans les fourrages et qu'on retrouve in fine ces éléments dans le lait des juments pour qu'elles puissent nourrir leurs poulains de la meilleure des façons, et qu'on ait des poulains solides et qui ont des résultats sportifs intéressants et qui durent".

Une carence déclenchée lorsqu'un cheval a moins de trois ans, peut être ressentie toute une vie : "Les fourrages conditionnent la vie du petit poulain, mais aussi du cheval athlète. Parce que le but pour nous, c'est de faire des chevaux qui vont aller en compétition, qui vont parfois faire du haut niveau. Et le haut niveau, ils pourront l'atteindre, en fonction des constituants qu'ils ont eus pendant leur vie de petits poulains jusqu'à trois ans. Car après, on pourra toujours les nourrir très bien avec des compléments et tout ça, s'il y a eu des carences étant petits, ils resteront quand même un petit peu plus fragiles que d'autres**."

Une récolte précoce en 2023

Contrairement à 2021 où le printemps a été très pluvieux, la récolte de 2023 s'annonce bonne pour cette première fauche. La pluie est bien tombée en avril et en mai, et l'herbe est de bonne qualité, malgré le sol sarthois moins propice que d'autres à la récolte de foin : "Il y avait des terroirs ! Historiquement en Normandie, il y a des sols très argileux, avec des profondeurs incroyables, une production d'herbe en quantité et en qualité exceptionnelle. Les marais vendéens, parce qu'ils sont inondés six mois par an de l'année par de l'eau un peu saumâtre qui vient de la mer. Ils ont des oligo-éléments naturellement présents et des nutriments incroyables. Et du coup, on disait que le cheval vendéen, c'est un cheval de fer !"

Mais en Sarthe les sols sont sableux et très porteurs et il faut donc apporter par le semi et la fauche au bon moment les nutriments au foin. C'est aussi un sol plus sensible à la sécheresse : "Couper de bonne heure pour nous, c'est une garantie de qualité de fourrage parce que si on attend que ça sèche et que la plante soit déjà en train de mourir pour la récolter, c'est sûr, ce n'est pas du tout intéressant."

C'est aussi un travail délicat, car il peut y avoir des accidents, des pannes. Provoquées par un fossé qu'on a approché d'un peu près, mais aussi de chevreuils cachés dans les hautes herbes. Début mai, les chevrettes mettent bas dans les champs et les faons sont encore trop petits pour bouger, leur moyen de défense est donc de rester sur place sans bouger. Ce qui peut parfois créer des catastrophes avec les faucheuses. Pour les éviter, Hervé commence par un tour de champ avec sa faucheuse puis passe plusieurs fois au milieu pour créer un passage et permettre aux faons de fuir, lorsqu'ils en sont capables. Il passe aussi beaucoup de temps à scruter les moindres signes d'herbe aplatie.

Après la première récolte, il peut encore y en avoir une pendant l'été, voire encore au début de l'automne, en fonction des conditions météo.

loading