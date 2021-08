Sale temps pour les choux-fleurs de l’Audomarois

Depuis mi-juin, il est tombé dans l'Audomarois trois fois plus de pluie qu’en moyenne à la même période. Ces fortes précipitations ont entraîné des pertes importantes pour les maraîchers et notamment pour les producteurs de choux-fleurs.

Olivier Brietz regarde un peu dépité l’un de ses champs de choux-fleurs, gorgé d’eau par les précipitations qui tombent sur l’Audomarois et plus largement sur les Hauts-de-France depuis la mi-juin. « Là le chou-fleur il est asphyxié par l’eau, il ne pourra pas être récolté », explique l’exploitant agricole qui gère le GAEC familial avec ses deux frères.

Sur certaines parcelles, 20 à 30% des choux-fleurs plantés ne pourront pas être récoltés car il est tombé depuis mi-juin 200 millilitres d’eau, soit trois fois plus qu’en moyenne à la même période. Une perte importante pour les maraîchers de l’Audomarois. Des précipitations qui ont également enlisé parfois les machines dans les champs, entraînant des coûts supplémentaires.

20 à 30% des choux fleurs ne peuvent pas être récoltés © Radio France - Florent Vautier

Qui dit moins récolte dit aussi moins de travail pour les saisonniers embauchés notamment pendant l’été. « D’habitude il y a 15 saisonniers et salariés, cette année il n’y en a que 10 », détaille Olivier Brietz. Mais si le beau temps et des températures plus élevées reviennent à partir de ce mercredi, ce n’est pour autant pas une bonne nouvelle pour les choux-fleurs. « Les choux-fleurs qui ont poussé dans l’eau n’ont pas eu le temps de développer leurs racines. Le fait que le sol vienne assécher trop vite, ils risqueraient de faner car ils n’arriveraient pas à chercher l’eau en profondeur ».

Dans la coopérative des marais de l’Audomarois dont fait partie Olivier Brietz, on produit en temps normal 3 millions de choux-fleurs par an. Il y en aura 500 000 de moins cette année.