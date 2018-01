Le président de la FDSEA de la Mayenne souhaite dialoguer avec la direction de Lactalis pour plus de transparence et d'information dans l'affaire de suspicion de lait infantile contaminé à la salmonelle.

Craon, France

L'usine Lactalis de Craon est toujours à l'arrêt. Plus d'un mois après les suspicions de lait infantile contaminé à la salmonelle, les opérations de nettoyage du site se poursuivent. Une partie des 350 salariés travaille dans d'autres usines Lactalis, en Ille-et-Vilaine par exemple. Aujourd'hui la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Mayenne, par la voix de son président Philippe Jehan, lance un appel au dialogue entre les producteurs et le géant laitier mayennais pour clarifier la situation, échanger sur les perspectives. Philippe Jehan souhaiterait rencontrer la direction de Lactalis.

"Aujourd'hui il est important que chaque éleveur soit au courant des démarches qui sont entreprises (...) On ne peut pas dire que la communication soit le point fort du groupe Lactalis, néanmoins tout le monde a le droit de changé et progressé. Il y a trop de risques pour la filière laitière à ne pas communiquer. Aujourd'hui on a une telle qualité sanitaire de nos produits agricoles que l'on ne peut pas se permettre de rien dire"