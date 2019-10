Salon Agrimax : avec les jeunes apprentis qui bichonnent les animaux pendant le show "Open Génisses"

Metz, France

C'est la huitième édition du salon Agrimax, à Metz expo : de nombreux exposants, plus de 2.000 animaux dont 800 bovins, et une nouveauté cette année, le show "Open Génisses", un concours national qui met à l'honneur de jeunes vaches qui n'ont jamais eu de bébés, et de jeunes éleveurs, dont des élèves en lycée agricole.

Opérette, Opportune et Orchidée

Dans le hall A, on trouve l'immense ring où défilent les bêtes, mais aussi les stalles où les génissent sont préparées. Cela ressemble à un salon de beauté pour animaux. Armés de tondeuses, de peignes et de sèche-cheveux, les coiffeurs d'un jour s'activent autour d'Opérette, Opportune et Orchidée. Lucile, en première CGEA (Conduite et gestion d'une exploitation agricole) à Courcelles-Chaussy, explique : "On camoufle les défauts et on met en avant les qualités ! On les tond, on les clippe - on fait toute la ligne de dos pour que ce soit bien droit, avec de la colle, de la peinture, de la laque..."

Présentation des génisses sur le ring au salon Agrimax, à Metz © Radio France - magali fichter

Il faut aussi s'entraîner à défiler, on voit un peu plus loin des jeunes éleveurs en tenue élégante. "Il faut garder le coude levé, maintenir la tête de la vache en l'air, ce sont aussi des techniques à connaître", poursuit Lucile. Elle a passé la nuit ici, dans la paille, avec les bêtes, dans une ambiance de feu : "on a pas beaucoup dormi, rigole-t-elle. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres éleveurs, de discuter..." Et de faire la fête, parce que le métier est dur et qu'il faut pouvoir décompresser.

On est mal vus (...) Ce salon, c'est une manière de montrer aux gens que l'on prend soin des bêtes." - Baptiste

Ces jeunes apprentis agriculteurs souffrent déjà de la mauvaise réputation des éleveurs, explique Baptiste, un camarade de Lucile : "On est mal vus, autant sur la route avec nos tracteurs, que dans les fermes, on nous accuse de maltraitance pour les animaux. Ce salon, c'est une manière de montrer aux gens que l'on prend soin des bêtes." Et de rencontrer le public, de leur expliquer la réalité de leur métier, parce que comme le confient les apprentis, ils voient rarement les clients quand ils sont dans leurs fermes.