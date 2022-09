Salon bio de Retiers : la déspécialisation répond au changement climatique selon une agricultrice bretonne

Le salon des professionnels de la bio revient ce mercredi et jeudi à Retiers, en Ille-et-Vilaine. Au programme : des animations et des conférences autour du thème de l'agriculture et du climat. Claudine Serrand, paysanne bio à Laignelet, près de Fougères, participe à l'événement. Elle était invitée sur France Bleu Armorique ce mercredi matin à 7h45.

France Bleu Armorique : On vient de vivre un été catastrophique en terme de sécheresse. Cela nous a rappelé à quel point les effets du changement climatique peuvent être dévastateurs, notamment pour l'agriculture. Il y a urgence à changer de pratiques, à s'adapter ?

Claudine Serrand : Suite à l'été que nous venons de passer, plus personne ne peut douter que le dérèglement climatique est là et qu'on doit y faire face. Nous, on le constate avec nos collègues depuis dix ans, nos fenêtres de travail sont de plus en plus courtes et se modifient dans le temps. Donc on doit s'adapter en permanence. Si on veut continuer à produire des données et des denrées, il faut qu'on s'adapte.

France Bleu Armorique : Avec votre mari, vous tenez une exploitation bio de polyculture et d'élevage. Se déspécialiser est une manière de faire face aux problèmes climatiques ?

Claudine Serrand : Tout à fait. On ne faisait que du lait il y a quelques années et aujourd'hui on a mis en place différentes cultures, des cultures de printemps, d'hiver, des cultures longues comme le colza pour faire de l'huile, des cultures courtes pour comme le blé noir pour faire de la farine et de la galette. On fait aussi des associations de semences comme du blé ancien pour faire de la farine et du blé. Plus on a de cultures, plus on a de la biodiversité et moins on a de risque face aux aléas climatiques.

France Bleu Armorique : Voyez-vous déjà des effets positifs sur votre exploitation ?

Claudine Serrand : Oui, puisque malgré la sécheresse de cette année, il y a des cultures qui n'ont pas fonctionné mais d'autres qui ont fonctionné. Malheureusement, on ne peut plus dire je fais que du lait ou je fais que du blé parce que ça ne fonctionne plus vu le climat qu'on a aujourd'hui.

France Bleu Armorique : Faire du bio, c'est aussi être dans une logique d'éviter le gaspillage. Vous faites attention dans votre ferme ?

Claudine Serrand : On évite d'utiliser l'énergie. On limite le passage des tracteurs, par exemple, dans les cultures, pour avoir le moindre impact sur l'environnement. Parce qu'effectivement l'énergie non consommée, c'est de l'énergie qui ne pollue pas.

France Bleu Armorique : Vous travaillez sans tracteur ?

Claudine Serrand : On fait avec un tracteur, mais on met un engin devant le tracteur et un engin derrière le tracteur donc au lieu de faire deux passages, on fait un seul passage avec des outils mis sur le même tracteur et on en limite aussi les passages avec des jours où on ne va pas labourer. On raisonne toute notre façon de cultiver nos céréales bio.

France Bleu Armorique : En parlait d'énergie, comment gérez-vous la hausse des factures en ce moment ?

Claudine Serrand : C'est bien compliqué mais je fais attention aux fuites d'énergie, sur les éclairages par exemple. Donc le soir, on disjoncte des choses qui ne servent à rien comme l'éclairage dans l'atelier. Il n'y a pas besoin d'avoir d'électricité qui se promène, donc on disjoncte tout ce qu'on peut le soir.