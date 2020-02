Salon de l'agriculture : un coiffeur pour vaches nordiste pomponne les ruminantes pour les concours

Sept prim'holstein des Hauts-de-France participent ce lundi après-midi au concours de la race au 57e salon de l'agriculture. Et pour sublimer leurs lignes, elles ont droit à un coiffeur particulier, Jean-François Nys, originaire de Berlaimont dans l'Avesnois.

Dans la ferme Lepoint à Bavay, un salon de coiffure improvisé au milieu de l'étable. Dans la cage de clippage en fer, c'est Olive la cliente. La prim'Holstein de 26 mois se laisse pomponner par Jean-François Nys.

Et la ruminante ne peut prétendre à des bigoudis ou à une houppette car pour le concours, il faut être rasée de très près. Le clipper ne joue donc pas des ciseaux, mais de la grosse tondeuse pour couper à raz le poil de la bête

Une préparation en amont du salon pour stresser le moins possible les vaches à Paris, explique Jean-François qui s'est formé au Québec et qui tourne dans les exploitations depuis 25 ans. Des bêtes qui sont préparées comme des sportives pour être les plus belles le jour J

A Paris, Jean-François qui travaille pour une entreprise de génétique animale à Douai, donne les dernières retouches. Pour qu'Olive soit définitivement la plus belle de toute, elle aura aussi droit à un petit coup de vernis sur les sabots