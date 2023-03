Salon de l'agriculture : 142 médailles pour les produits bretons, "une vraie reconnaissance"

La Bretagne s'affiche fièrement cette année encore dans les travées du Salon de l'agriculture, qui se tient jusqu'à dimanche à Paris. Le village Terre et Mer fait le plein. "On a le sentiment que les visiteurs ont l'impression de vraiment rentrer en Bretagne quand ils viennent nous voir", décrit Sandrine Roberdel, chargée de communication à la Chambre régionale d'agriculture, invitée de la matinale de France Bleu Breizh Izel en direct du Salon de l'agriculture ce vendredi.

Sur ce village, on retrouve les produits typiques de Bretagne : les crêpes, le Kouign-Amann, le cidre, mais aussi le whisky breton cette année. "Les visiteurs peuvent vraiment retrouver ce qu'ils ont apprécié pendant leurs vacances."

"J'ai vu des producteurs pleurer à l'annonce des médailles"

Et les produits bretons ont la cote : ils ont remporté 142 médailles durant ce Salon 2023. Cela va des bières aux cidres en passant par les produits laitiers, l'ostréiculture, les viandes, les charcuteries, les pommeaux et même des rhums arrangés ! "C'est très important pour les producteurs parce que c'est une reconnaissance, estime Sandrine Roberdel. J'ai vu de nombreux producteurs ou entreprises pleurer à l'annonce des médailles."

"Ça vient souvent récompenser des années et des années d'efforts. Et au-delà de ça, c'est aussi 30 % de ventes supplémentaires pour les produits médaillés, donc ce n'est pas négligeable", souligne la chargée de communication de la Chambre d'agriculture de Bretagne. L'occasion pour une entreprise ou une exploitation de mettre en lumière son travail et la qualité de ses produits.