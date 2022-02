Salon de l'Agriculture : découvrez Patouf, une vache creusoise en lice pour le concours de la race limousine

Elle a deux ans et demi et pèse 950 kilos. Patouf, une vache élevée à Chéniers, est l'une des ambassadrices de la Creuse au Salon de l'Agriculture 2022, qui s'ouvre ce 26 février porte de Versailles à Paris. Elle va en effet participer au concours général agricole de la race limousine, le jeudi 3 mars.

Son éleveur, David Désassure, est un habitué de la grand-messe de l'agriculture française : il y participe depuis 2013. Il sait donc comment préparer au mieux ses bêtes de concours. "Il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance, et ça prend environ une heure de travail par jour si on veut les bichonner", explique-t-il. Patouf a par exemple eu droit à "un peu plus de céréales que les autres, pour qu'elle soit au top de sa forme" et a été "conduite un peu à l'écart du troupeau, parce qu'on a toujours un peu peur qu'elle chahute et qu'elle se blesse". L'éleveur creusois a même pensé à la préparer au bruit ambiant du Salon de l'Agriculture, en allumant près d'elle ... un poste de radio ! "On a mis France Bleu Creuse, non pas parce que c'est une radio qui fait du tapage à outrance, mais parce que ça la familiarise avec le bruit", sourit-il.

Bichonnée pendant des mois

Pour David Désassure, c'est donc certain : Patouf a tout d'une championne. "Toute petite déjà, elle avait une morphologie un peu hors normes par rapport aux autres. Elle est assez développée au niveau squelettique, et elle porte vraiment beaucoup de viande", décrit-il. Et si l'éleveur creusois peut l'emmener au Salon de l'Agriculture, c'est aussi parce qu'elle "a un caractère en or. Ce n'est pas inné pour une vache d'aller défiler à Paris, donc il faut qu'elle soit vraiment paisible et que le courant passe bien entre nous".

S'il est ravi que Patouf ait été sélectionnée "parmi les plus beaux animaux" de France, David Désassure a surtout hâte de retrouver l'ambiance du Salon de l'Agriculture, après l'annulation de l'édition 2021, parce que "c'est une vraie aventure humaine. On fait de belles rencontres, qui restent gravées parfois pour toujours". Il s'interroge cependant sur "la fréquentation" du parc des expositions de la porte de Versailles cette année, à cause du Covid-19.

Patouf, elle, fera en tout cas la route ce mardi 1er mars jusqu'à Paris, pour le concours général agricole de la race limousine prévu le jeudi 3 mars entre 9h30 et 13h. David Désassure va également y faire concourir un taureau de 1.350 kilos, baptisé Pacifique et âgé de 3 ans. L'éleveur creusois sera aussi présent lors de la vente aux enchères de vaches de race limousine le lundi 28 février, entre 15h et 17h, avec sa vache Novice, âgée de 5 ans.