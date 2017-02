VIDEO - Salon de l'Agriculture : deux tourangeaux en finale des meilleurs jeunes bergers de France

Le meilleur jeune berger de France sera-t-il tourangeau ? Ce samedi, c'est la finale nationales des Ovinpiades des jeunes bergers au salon de l'Agriculture. Et les deux représentants de la région Centre sont élèves au lycée agricole de Tours-Fondettes.

Céline Berthelin, 19 ans, et Victor Foucard, 18 ans, sont les deux représentants de la région Centre-Val-de-Loire aux 12èmes Ovinpiades des jeunes bergers. Ces deux élèves en BTS Production Animale, à Fondettes, sont arrivés en tête de la compétition régionale, fin janvier, à Montargis. Ils s'entraînent au jour le jour avec plus de 300 brebis dans la bergerie du lycée agricole Tours-Fondettes.

La compétition se déroule sur toute la journée ce samedi, au salon de l'Agriculture, à Paris, entre 36 concurrents venus de la France entière. Elle vise à promouvoir le métier de berger et à susciter de nouvelles vocations dans les établissements agricoles. Car au cours des 15 prochaines années, 61% des éleveurs de brebis allaitantes et 39% des éleveurs de brebis laitières partiront à la retraite. La filière ovine aura ainsi besoin d'installer 10 000 éleveurs dans la prochaine décennie.

Au programme de cette journée de compétition : des épreuves théoriques de reconnaissance de races, de génétique, puis des épreuves pratiques : attraper une brebis et la faire asseoir, vérifier ses lèvres, ses yeux, ses mamelles, parer ses onglons, savoir trier des brebis, évaluer leur état d'engraissement...

Il y a environ 330 brebis dans la bergerie du lycée agricole de Fondettes. © Radio France - Adèle Bossard

Lors de la finale régionale, les deux vainqueurs ont remporté un ordinateur ou une tablette. Mais pour eux, ce concours n'est pas vraiment une question de prix : "Gagner le prix de meilleur berger de France, on le fait plus pour le titre que pour le cadeau, assure Victor Foucard. Et de toute façon, l'agriculture, on n'y va pas pour les récompenses, on y va surtout pour la passion". Victor envisage déjà de reprendre la ferme de ses parents à Savonnières, près de Tours. Céline, elle, espère devenir vétérinaire.