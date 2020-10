Salon de l’agriculture 2021 annulé : "Une décision responsable" selon les agriculteurs manchois

C'est une première depuis la Seconde guerre mondiale : le Salon international de l'agriculture n'aura pas lieu en 2021 porte de Versailles à Paris. Il devait se tenir du 27 février au 7 mars. Compte tenu de la situation sanitaire, les organisateurs ont décidé de reporter l'événement à 2022. Chaque année, 600.000 visiteurs arpentent les allées de ce qu'on a coutume d'appeler "la plus grande ferme de France".

Luc Chardine, président Jeunes agriculteurs de la Manche : "On est forcément déçus de voir les événements s'annuler les uns après les autres"

Février, c'est encore loin, mais les organisateurs expliquent prendre leurs responsabilités. "_Les conditions sanitaires sont encore trop incertaines_, donc on peut comprendre que l'organisateur du Salon ne veuille pas prendre de risque d'engager des frais conséquents, pour se trouver dans l'obligation d'annuler au dernier moment", a confié Sébastien Amand, président du syndicat FDSEA dans la Manche, en direct sur France Bleu Cotentin ce mercredi matin.

Un report qui s'ajoute à une liste déjà conséquente d’événements agricoles qui n'ont pas lieu : foire Sainte-Croix de Lessay, foire Saint-Luc de Gavray, la Saint-Denis de Brix, etc. "On est forcément déçus de voir les événements s'annuler les uns après les autres, mais c'est une décision responsable. ça brasse beaucoup de monde, et l'épidémie reprend. On est obligé de s'adapter à la situation sanitaire", ajoute Luc Chardine, président des Jeunes agriculteurs de la Manche.

Privés d'un "booster"

Pour le monde paysan, le gros challenge désormais, c'est de trouver un moyen d'essayer de compenser ce Salon de l'agriculture. "On aura de toute façon _beaucoup de mal à pallier ces annulations_. L'impact du Salon de l'agriculture est énorme, notamment pour les producteurs de la Manche, qui ont l'habitude d'y faire des affaires. C'est aussi une occasion de promouvoir l'agriculture manchoise et normande : c'est un vrai booster. On ne va pas pouvoir le compenser. Il va falloir être créatif et inventif, s'appuyer sur des outils numériques pour se rapprocher du consommateur. On travaille déjà sur des vidéos pour montrer comment on travaille au quotidien. Il va falloir réfléchir à savoir comment accueillir les consommateurs dans nos exploitations", commente Sébastien Amand.

Sébastien Amand, président FDSEA de la Manche : "Il va falloir être créatif et inventif"

Lot de consolation : Le concours général des produits agricoles, qui juge chaque année environ 12.000 produits agricoles et alimentaires français, est maintenu. Il pourrait se tenir "dans différentes villes de province". "Il met en valeur les produits aura bien lieu quand même. c'est une bonne chose. Le département va pouvoir aller chercher des médailles", explique Luc Chardine.

Les concours animaux sont quant à eux reportés à 2022.