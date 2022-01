Salon de l'agriculture 2022 : des éleveurs mayennais ne parient pas sur la tenue de l'événement

Le salon de l'agriculture aura t-il bien lieu ? A cause de la situation sanitaire, le doute plane. L'année dernière, cet événement n'avait pas pu se tenir à cause du covid, et en 2020, le salon avait dû fermer un jour plus tôt. Cette année, ce salon, qui attire éleveurs et visiteurs de la France entière, devrait se tenir entre le 26 février et le 6 mars prochain. Une trentaine d'exposants mayennais ont prévu d'y aller, mais ils sont peu à parier sur la tenue de cet événement.

Le travail d'une année entière présenté au salon de l'agriculture

Et pourtant, il est important. Les deux béliers que Didier Foubert, éleveur de moutons à Bazougers, voudrait présenter au Salon de l'agriculture cette année sont prêts, ils pâturent tranquillement dans un champ. "C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail, explique l'agriculteur. Quand on veut vraiment arriver au top dans l'élevage, il faut y passer beaucoup de temps. C'est le travail de toute une année. "

Et l'éleveur spécialisé dans la race Bleue du Maine s'y connaît. Ça fait 22 ans qu'il va chaque année avec fierté au Salon de l'agriculture. Accrochés dans sa maison, mais aussi dans la bergerie, les nombreux prix que lui et son père ont pu gagner au fil des années. Et il aimerait beaucoup en gagner un nouveau. "Une plaque, c'est une reconnaissance de l'élevage, mais ça a aussi un impact financier. La médaille permet de vendre des reproducteurs sur l'ensemble de l'année. On est reconnus grâce au salon à Paris".

"Ce serait vraiment dommage que chaque éleveur ne puisse pas avoir son palmarès pour l'année"

Mais cet agriculteur est pessimiste. Didier Foubert ne croit pas trop à une édition 2022 du Salon de l'agriculture, un salon pourtant essentiel dans la profession. "Ce serait vraiment dommage que chaque éleveur ne puisse pas avoir son palmarès pour l'année. Qu'on le fasse à huis clos au moins, mais qu'on fasse quand même un classement pour nos animaux qu'on a élevés de l'année, il ne faut pas pénaliser les éleveurs." _L'_année dernière, un classement avait été fait pour le fromage, les vins, le miel ou encore les bières, mais pas pour les élevages.

Stéphane Guioullier, le président de la chambre d'agriculture de la Mayenne, lui en est quasi certain : le salon n'aura pas lieu. " Ce sont des événements qui sont suffisamment lourd à porter, qui nécessitent des engagements tellement forts vu le contexte sanitaire. C'est quand même compliqué de pouvoir envisager un Salon de l'agriculture normale. Maintenant, j'imagine que les organisateurs sont en train de se gratter la tête pour savoir comment organiser de manière la plus normale possible. Mais j'ai du mal à imaginer que ce soit vraiment possible."

"Ce qui est le plus important pour les éleveurs, c'est qu'on parle d'eux"

Mais il tente tout de même de relativiser : "Ce serait un coup dur, forcément, mais ce qui est le plus important pour les agriculteurs, entre guillemets, c'est qu'on parle d'eux, comme ça a été fait l'année dernière : le Salon de l'agriculture n'a pas eu lieu, mais par contre, un certain nombre de reportages ont pu s'organiser, un certain nombre de communications se sont organisées et on a pu parler du monde agricole Ce qui compte, c'est qu'on ait un lieu de communication autour du monde agricole."