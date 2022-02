Salon de l'agriculture 2022 : l'année des retrouvailles pour les producteurs et artisans corréziens

"C'est un soulagement" pour le charcutier et boucher Nicolas Ritou, de Marcillac-la-Croisille (Corrèze). "_L'envie de retrouver le public_, les autres producteurs et nos futurs clients est tellement forte" soupire l'un des cinq producteurs représentant la Corrèze. A ses côtés, et pour la première fois, Nathalie Carrère de la ferme de Pimael. "C'est une aubaine! Je vais pouvoir présenter mes produits originaux, mes crèmes et sirops à base de fleurs" explique cette productrice, avec le sourire.

Retrouvailles très attendues avec le public

Le Salon de l'agriculture donne de la visibilité aux producteurs et éleveurs locaux, avec plus de 130 références corréziennes: "_le public a besoin d'évasion_, la Corrèze vient à eux !" s'amuse Nicolas Ritou, boucher sur des générations. C'est la première fois qu'il présente son jambon cuit et son saucisson sec au concours général agricole: "on va peut-être revenir avec des médailles" espère-t-il au cœur de la plus grande ferme de France.

S'il y a des retombées économiques indirectes, les agriculteurs et producteurs reconnaissent tout de même que le Salon représente un coût non négligeable.

La Haute-Vienne présente

Les produits gastronomiques de la Haute-Vienne seront aussi représentés et mis en valeur le vendredi 4 mars sur le stand de l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine