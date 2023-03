Salon de l'Agriculture 2023 : coup de projecteur sur les éleveurs berrichons et poitevins

Le Salon de l'Agriculture accueille ces derniers visiteurs jusqu'à ce dimanche soir. Lors de cette 59e édition, deux bovins de l'Indre et du Cher, ainsi que des vaches Parthenaises des Deux-Sèvres ont participé au Concours Général Agricole.

Un champion berrichon

Poète, un impressionnant taureau pesant 1,6 T, a été sacré champion de France des taureaux charolais jeudi 2 mars. Une fierté pour Jean-Marc Lemasson, qui élève Poète depuis presque 4 ans dans le Cher. "Pour Poète, ça montre qu'il est aujourd'hui le meilleur taureau de la race charolaise, et pour nous c'est très valorisant ! On fait beaucoup de sacrifices mais pour une très belle récompense. A titre personnel, c'est très émouvant", sourit-il. "Ça va nous permettre de faire connaître l'élevage Bonichon-Lemasson, les gens voudront voir les fils de Poète et on pourra les vendre un peu plus cher."

Poète, le champion de France des taureaux charolais, avec Jean-Marc Lemasson son éleveur. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Le même jour, pas de victoire malheureusement pour la vache Mirondelle et son veau Toute Belle. Mirondelle est une nouvelle fois arrivée dernière de sa catégorie de vaches suitées Limousine, à la 8e place. "Je suis un peu déçu", reconnaît Jean-François Raffin son éleveur. "Je ne visais pas les premières places mais elle aurait pu être 5e ou 6e. Pour moi elle marchait mieux que l'an dernier. C'est un choix du jury, mais c'est elle qui avait le meilleur bassin de sa catégorie, une belle finesse d'os, et ça il ne l'a pas mis en avant."

La vache Mirondelle et son veau Toute Belle sur le ring bovin lors du Concours Général Agricole. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Les vaches Parthenaises mises en avant

La race Parthenaise, assez peu connue du grand public mais très prisée par les bouchers pour sa viande tendre, était présente sur le Salon pour représenter leur catégorie au Concours Général Agricole vendredi 3 mars. Et le département des Deux-Sèvres, berceau d'origine de la race, a été largement récompensé !

D'abord au concours des meilleurs jeunes pointeurs de la race Parthenaise : Hugo et Lola, élèves au lycée Jacques Bujault de Melle, ont respectivement gagné la troisième et la première place du concours. Ce trophée récompense les jeunes qui ont réussi à noter les vaches Parthenaises présentées au concours sur des critères morphologiques, sur leur développement physique et sur leur capacité de reproduction : leurs notes sont ensuite comparées à celles du juge de référence - celui qui attribue les prix lors du Concours Général Agricole - pour classer les meilleurs pointeurs.

Hugo et Lola sont arrivés troisième et première au trophée des meilleurs jeunes pointeurs de la race Parthenaise. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Et ce sont un taureau et une vache originaires des Deux-Sèvres qui ont remporté le Concours Général Agricole pour les vaches Parthenaises. Le taureau Popeye, né à Scillé dans les Deux-Sèvres, et la vache Linotte, élevée à Coulon, ont été sacrés champion de France 2023 pour leur race. Un coup de projecteur sur les Deux-Sèvres mais aussi sur toute la race parthenaise : "La race parthenaise est une race bouchère qui a une viande très tendre et juteuse. Elle est reconnue pour son rendement car les vaches sont très fines d'os donc quand on achète une carcasse, on peut sortir en moyenne 10% de viande en plus que sur une autre race. Donc pour un boucher qui achète une carcasse de 500kg, c'est environ 50kg de viande supplémentaire !", explique Mathieu Picauville, l'éleveur de Popeye. Pour Lilian Babin, président de France Parthenaise , le Salon de l'Agriculture est une vitrine parisienne auprès du grand public : "Il y a des bouchers qui ont du mal à trouver de la viande parthenaise. Des clients sont venus nous voir sur le stand pour nous dire qu'ils ne pouvaient pas acheter notre viande à Paris : il faut qu'on prenne contact avec des bouchers pour leur en vendre."

Le taureau Popeye, né dans les Deux-Sèvres, a été sacré champion de France de la race Parthenaise. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

La vache Linotte, accompagnée de son veau Témonstyle, est championne de France de la race Parthenaise. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Mettre en avant l'attractivité des départements

Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi un grand marché de producteurs et une vitrine accordée aux départements. Cette année, aussi bien l'Indre et le Cher que les Deux-Sèvres ont chacun eu leur propre stand au Salon ! C'est aussi le cas pour certains producteurs, comme Jean-Yves Le Tir de Saveurs et Traditions Berry Sologne, qui fabrique des pâtes feuilletées à Bourges.

Le stand Saveurs et Traditions Berry Sologne au Salon de l'Agriculture 2023. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Enfin, le Salon de l'Agriculture permet aussi de mettre un coup de projecteur sur les agriculteurs et tous les métiers qui les entourent, comme les vétérinaires : et dans l'Indre, ils sont en sous-effectif. Une journée de recrutement était donc organisée par l'agence d'attractivité de l'Indre pour attirer des jeunes vétérinaires, notamment des étudiants pour des stages. C'est pourquoi Thierry Bluet, directeur de l'agence d'attractivité de l'Indre, y met les moyens : "Leur trouver un logement, faire en sorte que le stage se déroule dans les meilleurs conditions : il ne faut pas se leurrer, les étudiants ne viennent pas parce que c'est l'Indre mais parce que le stage leur apporte quelque chose en plus !" Et pour des étudiants comme Marie, c'est un point non négligeable : "Ce n'est pas tant le salaire qui nous importe, mais surtout la facilité d'accueil et savoir qu'on sera entouré par une équipe qui va nous soutenir et qui voudra bien prendre le temps de nous former. Et avoir un logement inclus, ça permet de poser nos valises et de se concentrer uniquement sur notre formation."

La docteur Claire Combelles, vétérinaire à Valençay, recherche deux personnes supplémentaires pour son cabinet et voit la situation se dégrader d'année en année : "On avait évalué tous ensemble qu'on a 5 ans pour réagir à cette problématique de maillage, qui concerne les vétérinaires et aussi les agriculteurs. Aujourd'hui, le travail est effectué mais avec la disparition d'un certain nombre d'offres de service, certains agriculteurs pourraient se retrouver sans vétérinaire." L'agence d'attractivité de l'Indre espère surtout que les stagiaires pourraient être séduits par l'Indre et devenir les vétérinaires de demain.

Le stand de l'Indre au Salon de l'Agriculture 2023. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Le stand du Cher au Salon de l'Agriculture 2023. © Radio France - Phéline Leloir-Duault