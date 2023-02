Salon de l'agriculture 2023 : où retrouver les producteurs de Dordogne et leurs animaux

Quatre exposants, huit éleveurs, une boutique de produits du Périgord : la Dordogne débarque au salon de l'agriculture, qui se tient à Paris de ce samedi, le 25 février, au dimanche suivant, le 5 mars. Entre les produits locaux - vins, noix, truffes, cèpes, etc. - et les animaux, peut-être lauréats du concours général agricole, France Bleu Périgord vous permet de suivre l'événement. Rendez-vous dans nos journaux, avec un reportage à 7 heures, et sur notre site internet tous les jours.

L'année dernière, deux exposants avaient également fait le déplacement . Les produits du département avaient remporté 144 médailles - les vins, huiles de noix, bières, charcuteries et foies gras des premières places entre autres - et plusieurs animaux des prix, notamment le 1er prix pour deux chiens.

Quels sont les stands de la Dordogne au salon ?

Le producteur de cornichons Didier Albouy, basé à Miallet. Hall 2.1 Stand D049

La brasserie artisanale de Sarlat. Hall 7.1 Stand F013

Les chocolats Bovetti, basés à Terrasson Lavilledieu

Une boutique dédiée aux produits du Périgord

La boutique L'Agora des champs, choisie par le conseil départemental de Dordogne, vend les foies gras, noix, châtaignes, cèpes, truffes, miel, caviar, vins, etc. de 40 producteurs du Périgord. Cinq cuisiniers professionnels travaillent les produits devant le public. Ils sont ensuite à la vente sur les 40 m² de la boutique. Aux côtés de L'Agora, plusieurs offices de tourisme de Dordogne. Le Département dispose d'un stand de 120 m², à retrouver hall 7.1 stand C015.

Les animaux de Dordogne au concours général agricole

Les vaches limousines Plume, Rosée et Tornade (veau femelle présentée en jeune animal avec sa mère), originaires de Saint-Cyr-les-Campagnes, présentées par Olivier Lasternas

(veau femelle présentée en jeune animal avec sa mère), originaires de Saint-Cyr-les-Campagnes, présentées par Olivier Lasternas La vache Prim’Holstein Mag Nacoby , originaire de Miallet, présentée par Helène Talou, du GAEC, ferme de Magoubert

, originaire de Miallet, présentée par Helène Talou, du GAEC, ferme de Magoubert Les truies cul noir du Limousin Salagnaise et Sarlat , originaires de Salagnac, présentées par Jean-Luc Boudy, de l'ESAT de Clairvivre, ferme de La Roque

, originaires de Salagnac, présentées par Jean-Luc Boudy, de l'ESAT de Clairvivre, ferme de La Roque Les chiennes bouvières bernoises Nous disons merci, Rocabot et Sun sun sun soleil , originaires de Lanouaille, présentées par Mathilde Charpigny, du haras de la Vergne

, originaires de Lanouaille, présentées par Mathilde Charpigny, du haras de la Vergne La chienne bouvière bernoise Panna cotta , originaire de Montagnac-la-Crempse, présentée par Stéphane Leymarie

, originaire de Montagnac-la-Crempse, présentée par Stéphane Leymarie Le chien cocker spaniel américain Minarets get ready to rock , originaire de Monfaucon, présenté par Sophie Simonelli

, originaire de Monfaucon, présenté par Sophie Simonelli L'ânesse baudet du Poitou Cupidon (en présentation), originaire de Fouleix, présentée par Véronique Laurent-Emelie.

La vache périgourdine (vache limousine) Pivoine, originaire de Saint-Saud-Lacoussière, est aussi proposée aux enchères lundi par Manon Romain de l'Autruche Périgourdine.

Des produits périgourdins en concours