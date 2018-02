Paris, France

Organisé du 24 février au 4 mars 2018, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, le salon de l'agriculture fête sa 55ème édition. La région Occitanie bénéficie cette année d'un stand de 1.900m2 dans le Hall 3. Plus de 90 agriculteurs se relaient pour présenter leurs produits. Du bar à huîtres au foie gras en passant par le vin ou les nombreux fromages, aligots, miels régionaux, il y en aussi pour les gourmands. Dans le hall dédié à l'élevage, le hall 1, 243 agriculteurs représentent l'Occitanie. Du côté des ovins, les races Lacaune et Caussenarde portent les couleurs de la région. Chez les bovins, la race Gasconne est bien représentée. Mais c'est surtout Haute, la vache de race Aubrac, âgée de 6 ans et égérie de cette édition qui attire tous les regards. Retour en images.

Haute, âgée 6 ans, est une vache de race aubrac. Elle est élevée à Currière en Aveyron. © Radio France - Stéphane Garcia

Il y a 4.050 animaux de plus de 360 races différent pendant neuf jours, Porte de Versailles © Radio France - Stéphane Garcia

Berger, le métier recrute. 2 000 exploitations principalement situées dans le Sud-Est et le Sud-Ouest © Radio France - Stéphane Garcia

452.000 exploitations agricoles en France: c'est moins que le nombre de visiteurs attendus au Salon de l'Agriculture (630.000) © Radio France - Stéphane Garcia

Lancé samedi, le Concours général s’achève ce mercredi soir. © Radio France - Stéphane Garcia

Carole Delga a inauguré ce mardi l'espace Occitan

La présidente de Région Carole Delga étaient aux côté ses vice-présidents, Vincent Labarthe et Jean-Louis Cazaubon, et du président de la chambre régionale d'agriculture Denis Carretier.

"Cette année encore au Salon International de l'Agriculture, nos terroirs s'illustrent, puisque la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée reste la première en Europe pour les produits de qualité. La vache Aubrac Haute, née et élevée dans notre Région, est l'égérie de cette 55e édition du salon. Voilà une magnifique illustration et reconnaissance du savoir-faire de nos agriculteurs ! Pour autant, je ne veux pas que cette grande fête du monde agricole masque les réalités auxquelles notre région n'échappe pas. Alors, je veux le dire simplement : l'agriculture j'y crois et la Région en fait la démonstration tous les jours, concrètement. Depuis 2016, nous avons ainsi augmenté notre budget consacré à l'agriculture de 30%", a déclaré la présidente lors de l'inauguration du stand de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Carole Delga a fait un tour des 70 stands qui composent l'espace Occitanie © Radio France - Stéphane Garcia

Au stand du département de la Haute-Garonne, l'ail violet de Cadours ainsi que les vins de Fronton © Radio France - Stéphane Garcia

Le Salon de l'agriculture c'est aussi l'occasion de faire passer des messages au gouvernement. Comme ici avec l'accord commercial de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur © Radio France - Stéphane Garcia

Des ariégeois au Trophée National des Lycées Agricoles

A partir de ce mercredi et jusqu’à lundi, six étudiants du lycée de Pamiers sont à Paris. Ils vont participer à un concours, le Trophée National des Lycées Agricoles contre 80 autres établissements. Ils vont y présenter "Chita", leur vache gasconne de 11 ans.

